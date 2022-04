PCDF divulga resultados e convoca para próximas etapas do concurso de escrivão

PCDF/Divulgação (foto: PCDF/Divulgação) Polícia Civil do Distrito Federal divulgou o resultado final na prova prática de digitação e a convocação para os exames biométricos e para a avaliação médica, referentes ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A lista com o nome dos aprovados e convocados foi publicada na página 90 do Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (20/4).

Os exames biométricos e avaliação médica, são destinados à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos.

O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar a página oficial do concurso, a partir do dia 3 de maio de 2022, para verificar o seu local e o horário de realização do exame clínico, a ser realizado no dia 8 de maio de 2022, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizá-lo no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.

O candidato deverá enviar, via upload, também na página oficial do concurso, no período das 10 horas do dia 21 de abril de 2022 às 18 horas do dia 8 de maio de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), os exames complementares (médicos e laboratoriais) para serem analisados (em conjunto com as informações oriundas da consulta médica) por junta médica do Cebraspe.

Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização da avaliação médica ou deixar de entregar os resultados.

O Certame

O concurso público para a carreira de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal visa preencher 300 vagas. Foram 52.636 candidatos inscritos na seleção. Ou seja, uma concorrência de mais de 175 candidatos por vaga. A informação foi publicada no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

São 300 vagas de nível superior, sendo 225 de ampla concorrência, 60 para negros e 15 para pessoas com deficiência. O salário inicial é de R$ 8.698,78, para 40 horas semanais de trabalho.

O concurso é constituído pelas seguintes fases: