Cesgranrio divulga relação de inscritos por vaga no concurso da Eletrobras

(foto: Banco de imagens da USP)

A relação entre o número de candidatos por quantidade de vagas disponibilizadas pelo concurso público da Eletrobras , foi divulgada pela banca reguladora, a Fundação Cesgranrio nesta terça-feira (19/4). Segundo o documento, a quantidade de inscritos na ampla concorrência supera 19 mil e o cargo de especialista em segurança de área protegida de nuclear é o com mais inscrições, ele possui quase 2 mil inscritos.

O edital da Eletrobrás — Termunuclear S.A (Eletronuclear), foi publicado no dia 25 de fevereiro e oferta 137 vagas nos diferentes niveis de escolaridade. Dos quase 20 mil inscritos somente 0,7%, aproximadamente, será classificadado nesse certame. As relações tiveram porcentagem bastante altas, pois a grande maioria dos cargos ofertados tem disponível só uma vaga.

A proxíma fase do certame consiste na divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição, o participante poderá ter acesso no site do Cesgranrio no proxímo dia 11.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, que será aplicada em 16 de maio. Os candidatos de nível médio/técnico terão quatro horas para fazerem os exames. Os concorrentes de nível superior, quatro horas e meia. No caso das carreiras de nível médio/técnico, a avaliação terá 50 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 25 de Conhecimentos Específicos.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes