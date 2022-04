Concurso da SES-MS oferta 201 vagas; prazo de inscrições vai até 11 de maio

(foto: SES MS/Divulgação)

O concurso público da Secretaria de Estado de Saúde (SES) , lançado na última semana, oferta 201 vagas para os cargos da carreira de Gestão do Sistema Único de Saúde, abrangendo os níveis superiores e especialidades, técnico e médio, e fundamental. A remuneração varia entre R$ 1.431,59 a R$ 5.511,51.

É válido ressaltar que o edital que regulariza o certame, n. 1/2022 – SAD/SES, de 12 de abril, sofreu modificações nesta terça-feira (19/4), as retificações foram publicadas no Diário Oficial do estado, sendo que foram alterados os quadros com as especificações de alguns cargos referente às atribuições e quantitativo de vagas para cargos específicos.

A maioria das vagas disponibilizadas, aproximadamente 59% delas, exigem ensino superior e especialidades, as mesmas englobam os seguintes cargos: Auditor de Serviços de Saúde (14), Fiscal de Vigilância Sanitária (7), Especialista de Serviços de Saúde (119). O restante é para os cargos de Assistente de Serviços de Saúde (58), nível médio e técnico, e Auxiliar de Serviço de Saúde (3), ensino fundamental.

As inscrições serão encerradas às 23 horas e 59 minutos do dia 11 de maio, e podem ser feitas pelo site da instituição reguladora do concurso, a Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e a Cultura (Fapec). O valor da taxa é diferente conforme o cargo e grau de escolaridade, sendo: R$ 181,32 (cargos de nível superior), R$ 113,32 (cargos de nível médio) e R$ 67,99 (cargos de nível fundamental).

O processo seletivo será composto por 2 fases, cuja as são sucessivas e escalonadas:

a) Fase I: Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, ocorrerá em Campo Grande MS;

b) Fase II: Prova de Títulos, de caráter unicamente classificatório, serão classificados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% da nota da pova, em caso de empate a classificação atenderá os critérios quantitativos apresentados no edital.