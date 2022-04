CRC-PR divulga edital para cadastro reserva com remuneração de R$ 6 mil

(foto: CRC PR/ Divulgação) Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC PR), para formação de cadastro reserva, foi divulgado nesta segunda-feira (18/4) no site da instituição organizadora, o Instituto Quadrix. Ofertando vagas para cargos de nível médio, nível técnico e nível superior. São eles: Para ensino médio: assistente administrativo;

Para técnico: assistente de finanças e de informática;

Para o superior: advogado, analista contábil, analista de informática, analista jurídico, analista operacional, inspetor fiscal e jornalista. A remuneração inicial chega a R$ 4.500 no qual varia de acordo com o nível de escolaridade. É importante ressaltar que, será acrescentado a esse salário direitos e benefícios, como por exemplo auxílio transporte. Serão aceitas as inscrições solicitadas no período de 18 de abril até 23 de maio, realizadas por intermédio do site da banca, com taxa de R$ 60 para níveis médio e técnico e R$80,00 para nível superior. Sobre as provas: O processo seletivo será composto por prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. As fases do certame serão realizadas nas cidades de Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, mesmas cidades onde os aprovados irão exercer sua função. Elas terão a duração de 4 horas e serão aplicadas provavelmente no dia 3 de julho, no turno vespertino. A prova objetiva é composta por 120 questões com peso de 1 ponto em cada. Ela irá abranger: 40 questões de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa, Noções de Informática, Raciocínio Matemático e Lógico); 30 questões de conhecimentos complementares (Legislação e Ética em Administração Pública e Atualidades), já o restante das perguntas serão de conhecimentos específicos. Será aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, cumulativamente nota igual ou superior a: a) 8 pontos na área de Conhecimentos Básicos; b) 6 pontos na área de Conhecimentos Complementares; c)10 pontos na área de Conhecimentos Específicos; d) 30 pontos na prova objetiva. Em relação a prova discursiva, de acordo com o edital, "Ela avaliará o domínio do conteúdo dos aspectos formais, textuais e técnicos, bem como quanto à capacidade de expressão na modalidade escrita, por meio do uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa". *Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes