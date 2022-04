UnB tem seis editais de concursos publicados com salários de até R$ 9 mil

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) Universidade de Brasília - UNB anunciou a realização de mais um concurso público e três processos seletivos, tendo como objetivo o preenchimento de cinco vagas, além da formação de cadastro reserva, para cargos de professor. Somados aos dois editais que já estão com as inscrições abertas, agora são seis editais abertos.

Ao ser admitido, o profissional deverá cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contará com remuneração mensal de R$ 2.795,40 a R$ 9.616,18. Interessados em participar devem se inscrever no site da Universidade, nos períodos abaixo discriminados de acordo com o edital correspondente:

Edital nº 49: história da arte (1) - de 4 de abril a 6 de maio de 2022;

Edital nº 113: língua estrangeira (1) - de 1 a 18 de abril de 2022;

Edital nº 93/2022: Jornalismo e Editoração (1) - 11 de abril a 13 de maio de 2022;

Edital nº 116/2022: Enfermagem (2) - 6 a 19 de abril de 2022;

Edital nº 128/2022: Professor Substituto - Odontologia (1) - 6 a 20 de abril de 2022;

Edital nº 129/2022: Professor Substituto - Serviço Social (1) - 6 a 20 de abril de 2022..

Após realizar o cadastro de inscrição, é preciso efetuar o pagamento da taxa de inscrição, A taxa é de R$ 240,40. Há isenção de taxa para os casos previstos em lei.

A classificação dos candidatos será feita por meio de prova de títulos, contudo, os interessados pela vaga no edital nº 93/2022 deverão passar também por provas escrita e oral. Já os candidatos a professor serão avaliados por meio de prova objetiva de história da arte serão avaliados mediante aplicação de prova escrita, oral, didática e de títulos.

Já os candidatos a professor de línguas estrangeiras modernas serão submetidos à realização de prova de títulos e prova oral.

De acordo com os editais, o certame e o processo seletivo terão validade de um ano, contado a partir da data da publicação do resultado final, com possibilidade de prorrogação, uma única vez, por igual período.