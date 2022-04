CRP SP lança edital de concurso público com mais de 230 vagas

(foto: CRP SP/ Divulgação) Conselho Regional de Psicologia de S ão Paulo (CRP-SP) , lança edital nesta segunda-feira (18/4), o mesmo está disponível no site do Instituto Quadrix, banca reguladora deste certame. Estão sendo ofertadas mais de 200 vagas, no qual as mesmas majoritariamente serão para formação do cadastro reserva. As inscrições já estão abertas e serão admitidas até o dia 23/5, com o valor de R$65.

Os contratados deste certame atuarão em diversas cidades paulistas, além da capital: Assis, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba. Além das unidades organizacionais localizadas nas Regiões do Grande ABC, Alto Tietê, Baixada Santista, Litoral Norte e do Vale do Paraíba.

O extrato do edital do novo concurso CRP SP foi publicado na quinta-feira (14/4), no Diário Oficial da União. O documento já adiantava que o certame incluiria vagas para cadastro reserva, além da instituição reguladora.

Em relação às provas objetivas, elas estão previstas para o mês de junho, mas precisamente em 3 de junho, e seu resultado definitivo em 8 de julho. Ela é de caráter eliminatório e classificatório, avaliará as habilidades e os conhecimentos do participante e será composta de 120 questões.

O salário base é de aproximadamente R$ 3 mil, e serão acrescido os seguintes benefícios:

Vale Refeição, no valor de R$ 1.108,36 por mês, considerando 22 dias no mês, com valor unitário de R$ 50,38 (quarenta e sete reais e vinte e oito centavos);

Vale Alimentação (cesta básica), no valor de R$ 522,05 fixo por mês;

Convênio Médico e Convênio Odontológico, padrão básico mantido pelo CRP-SP. Para casos de planos superiores, a/o funcionária/o arcará com a diferença;

Plano de Cargos, Carreiras e Salários atualizado; e

Vale transporte, conforme legislação.

O último concurso que CRP SP realizou foi em 2018, no qual disponibilizou 275 vagas de nível superior e foram distribuídas de maneira idêntica ao que está em vigor, maioria para formação de cadastro reserva. Os salários ofertados na época eram quase 7 mil reais, para 40 horas semanais.