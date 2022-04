Inscrição para vagas no sistema de Saúde de Contagem termina nesta segunda

O Hospital Municipal de Contagem é uma das unidades que receberá novos profissionais após o processo seletivo (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) As inscrições para o processo seletivo que abre 839 vagas no sistema de saúde de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, se encerram às 22h desta segunda-feira (18). Há oportunidades para cargos nos níveis fundamental, médio e superior e as inscrições devem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBCF)









O valor das inscrições é de R$ 47 para cargos de nível fundamental, R$ 56 para de nível médio/técnico e de R$ 71 para os de nível superior e elas devem ser pagas até esta terça-feira (19).





A prova objetiva do processo seletivo acontecerá no dia 15 de maio. Ela é composta por 50 questões, tem duração de três horas e é preciso que o candidato tenha nota igual ou superior a 25 pontos para sua aprovação. O cartão de informações com local, sala e horário de realização da prova poderá ser consultado no site do IBFC a partir do dia 9 de maio.





O processo seletivo terá validade de um ano a partir de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período. As vagas ofertadas são para convocação imediata e também para cadastro de reserva.