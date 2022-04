CRP SP divulga extrato de edital! Inscrições a partir do dia 18/4

O extrato do edital do novo concurso do Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região, em São Paulo (CRP SP) foi publicado nesta quinta-feira (14/4), no Diário Oficial da União. O documento revelou que o certame incluirá vagas para cadastro reserva e será organizado pelo instituto Quadrix.





Os interessados poderão se inscrever no período das 10h do dia 18/4 até as 23h59 de 23/4, horário de Brasília. O valor da inscrição é de R$ 65. As mesmas serão efetuadas exclusivamente pelo site da banca.





Ainda não foi especificado o número de vagas e quais cargos serão ofertados no certame. Mas o edital normativo válido obtendo todas as informações, normas e os requisitos de participação poderá ser obtido em breve.





O que se sabe até agora

Órgão: Conselho Regional de Psicologia de São Paulo

Cargos: a definir

Vagas: a definir

Requisitos: nível médio

Remuneração: a definir

Inscrições: de 18 de abril a 23 de maio

Banca: Instituto Quadrix

Último concurso:

O CRP SP realizou pela última vez em 2018 um concurso público no qual disponibilizou 275 vagas de nível superior. Do total de chances, sete foram imediatas e o restante para formação de cadastro reserva. Os salários ofertados na época eram quase 7 mil reais, para 40 horas semanais.

As oportunidades eram para os cargos de analista superior (1) e psicólogo técnico (6). Os contratados deste certame atuam nos municípios de São Paulo, Assis, Bauru, Campinas, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto e Sorocaba , e nas Regiões do Grande ABC e do Vale do Paraíba.

*Estagiária sob a supervisão de Vinicius Nader