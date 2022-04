Ministério das Comunicações torna público os locais de aplicação da prova objetiva

O Ministro das Comunicações, Fábio Faria, divulga por meio do edital Nº 59/2022/SEI-MCOM, os locais de aplicação das provas objetivas, referentes ao processo seletivo simplificado para a contratação, por tempo determinado, de profissionais em atividades técnicas. Os mesmos estarão disponíveis no site do Cebraspe, banca organizadora do certame, a partir do dia 18.





As provas objetivas para todas as atividades técnicas terão a duração de 4 horas e serão aplicadas no dia 24 de abril de 2022, às 14h (horário oficial de Brasília/DF). O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual disponibilizada pelo site e provido de caneta esferográfica de tinta preta em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.





Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados nos site da banca, a partir das 19h. O prazo para entrar com recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das avaliações começa dia 27/4, a partir das 10h, e vai até o dia seguinte, às 18h.





O resultado final desta etapa, para todas as atividades, e de convocação para o exame de títulos, somente para duas das atividades (1 e 2), será divulgado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, na data provável estabelecida no cronograma (13/04).





O edital de abertura foi lançado em fevereiro deste ano. As três atividades somam 217 vagas. O salário inicial chega a quase R$ 9 mil, com carga horária de 40 horas semanais.

*Estagiária sob a supervisão de Vinicius Nader