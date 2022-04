Secretaria de Saúde do DF convoca aprovados em seleção emergencial

SEESDF/Divulgação (foto: SEESDF/Divulgação) Secretaria de Saúde do Distrito Federal convocou médicos aprovados em processo seletivo emergencial, para a complementação da força de trabalho, visando o atendimento à população do Distrito Federal no combate à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).





O nome dos convocados foi divulgado na página 77 do Diário Oficial do Distrito Federal. Os candidatos convocados deverão apresentar a documentação exigida impreterivelmente, no período de 11 de abril de 2022 à 20 de abril de 2022, exceto sábado e domingo e feriado.





Os candidatos convocados deverão se apresentar na Secretária de Estado de Saúde, situado no SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 1ª andar, Ed. PO 700 - Bairro Asa Norte - CEP 70723-040 - DF, conforme horário de atendimento de 09h às 12h e de 14h às 17h, na Gerência de Seleção - GESP/DIPMAT, para avaliação da documentação referente a Titulação e/ou Tempo de Experiência e posteriormente, os demais documentos admissionais ao Núcleo de Admissão e Movimentação - NUAM/GEAP





Os convocados foram aprovados em processo seletivo simplificado emergencial, que formou cadastro com 381 profissionais.





Do quantitativo convocado, 66 vão atuar em clínica médica e 14 em emergências. O secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Pedro Zancanaro, destaca que a contratação desses profissionais vai atender, especialmente, “a demanda de pronto-socorro de clínica médica do Hospital Regional do Gama e a abertura de novos leitos no Hospital Cidade do Sol, na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol”.





Caso haja necessidade, essas unidades podem ser convertidas em atendimento para covid.





De acordo com o subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde, Evillásio Ramos, essa convocação visa suprir os déficits existentes na rede e reforçar o atendimento à população do DF. “É um ganho para recomposição das equipes de saúde”, reforça.





Os convocados nesta segunda-feira foram aprovados em processo seletivo simplificado emergencial, que formou cadastro com 306 profissionais. A classificação foi definida de acordo com avaliação de títulos e o tempo de experiência profissional.





Novo concurso para efetivos

Um dos concursos mais esperados do ano teve o edital publicado. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou o documento com a oferta de 381 vagas. O edital saiu na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), publicada no começo da noite da última sexta-feira (25/3).





Do quantitativo de vagas, 230 visam a contratação de médicos de diversas especialidades, 101 enfermeiros e 50 cirurgiões-dentistas. Haverá também formação de cadastro reserva





As inscrições abrem em 25 de abril e vão até 23 de maio. A prova objetiva está marcada para 26 de junho e o resultado final será divulgado em 1º de setembro deste ano. Por conta de 2022 ser ano eleitoral, os selecionados serão contratados somente em 2023.





