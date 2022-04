TCU divulga resultado e gabaritos oficiais de concurso

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) portal.tcu.gov.br disponibilizou, nesta terça-feira (7/3), o resultado preliminar da prova objetiva e os gabaritos oficiais do concurso para o cargo de auditor do Tribunal de Contas da União (com provimento de 20 vagas), cuja divulgação está disponível no site da própria banca. disponibilizou, nesta terça-feira (7/3), o resultado preliminar da prova objetiva e os gabaritos oficiais do concurso para o cargo de auditor do Tribunal de Contas da União (com provimento de 20 vagas), cuja divulgação está disponível no site da própria banca.





A prova objetiva foi realizada em todas as capitais do país, no dia 13 de março. Esta etapa possui caráter eliminatório e classificatório, sendo composta de 100 questões, com cada questão valendo um ponto. De acordo com a listagem, o candidato com melhor desempenho acertou 75% da prova.





Somente serão convocados para as provas discursivas os candidatos habilitados na primeira etapa do certame conforme os critérios estabelecidos no edital . Importante lembrar que as provas discursivas tem caráter eliminatório e classificatório. A data para a nova etapa está prevista para 22 de maio, e deve ocorrer em todas as capitais do país que contarem com candidatos aprovados na prova objetiva, no horário das 13h às 18h — o horário de Brasília.

Para a próxima etapa, o candidato deverá realizar a prova de forma manuscrita e legível, sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, e a resposta definitiva deverá ser, obrigatoriamente, transcrita para a folha de textos definitivos. São critérios de pontuação os acertos das respostas dadas, o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo participante, a fluência e a coerência da exposição.

Os classificados nas duas provas terão que participar de um Programa de Formação, no qual será realizado exclusivamente em Brasília e terá a duração mínima de 120 (cento e vinte) horas, regido por edital e regulamento.

O concurso foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o seu resultado final será homologado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU). Os aprovados terão remuneração inicial de R$ 21.947,82, para 40 horas semanais.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes