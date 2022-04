Concurso Polícia Penal do DF: provas são remarcadas para julho

Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília (foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília) retificado nesta terça-feira (12/4). Além da prorrogação do prazo de inscrição, a data de aplicação da prova objetiva também foi alterada. A etapa, agora, será realizada em 3 de julho.

Além disso, serão reservadas às pessoas com deficiência o total de 20% das vagas da seleção, além das criadas durante a validade do concurso.

Com inscrições abertas, os interessados poderão se candidatar até 6 de maio, ao custo de R$ 17, no portal do Instituto AOCP.

Ao todo, o concurso da Polícia Penal vai oferecer 1779 vagas. Sendo 200 vagas para ampla concorrência; 80 vagas para portadores de deficência, 80 vagas para candidatos negros; 40 para hipossuficientes; e 779 para cadastro reserva. Os aprovados e nomeados vão cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais. A remuneração inicial de um Polícial Penal do DF é R$ 5.445,00. O concurso público destina-se ao provimento de vagas existentes, sob regime estatutário, no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e exige nível superior. Os candidatos aprovados vão ingressar na carreira da Polícia Penal (antigo agente penitenciário). Os nomeados e empossados, durante o estágio probatório, serão lotados nas seguintes unidades prisionais: I – Centro de Detenção Provisória; II – Centro de Detenção Provisória II; III – Penitenciária I do Distrito Federal; IV – Penitenciária II do Distrito Federal; V – Centro de Internamento e Reeducação; VI – Penitenciária Feminina do Distrito Federal (apenas servidores do sexo feminino). Fases do concurso Os candidatos a Carreira de Policial Penal do DF serão avaliados em várias etapas. São elas: I - Prova objetiva; II - Teste de aptidão física; III - Prova de aptidão psicológica; IV - sindicância de vida pregressa; V - Curso de formação profissional. Todas as fases são de caráter classificatório e eliminatório. As provas objetivas serão no modelo ERRADO ou CERTO, sendo atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada marcação em acordo com o gabarito oficial. Os exames serão aplicados na cidade de Brasília ou outras Regiões Administrativas do Distrito Federal e estão marcadas para o dia 12 de junho de 2022. O horário e o local serão confirmados posteriormente. O edital tem prazo de validade de 2 (dois) anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.