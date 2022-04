TCDF divulga novo cronograma de concurso para auditores

TCDF/Divulgação (foto: TCDF/Divulgação) concurso com vagas para ao cargo de auditor conselheiro substituto. Confira:



Atividade Datas/Períodos previstos* Divulgação do edital de resultado provisório na prova oral 20/4/2022 Período para a interposição de recursos contra o resultado provisório na prova oral 22/4/2022 a 28/4/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) Divulgação do edital de resultado final na prova oral e de convocação para a avaliação de títulos 9/5/2022 Período para o envio da documentação para a avaliação de títulos 10 e 11/5/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) Divulgação do edital de resultado provisório na avaliação de títulos 20/5/2022 Período para a interposição de recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos 23 a 27/5/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) Divulgação do edital de resultado final na avaliação de títulos e de convocação para o procedimento de verificação da condição de candidato negro 7/6/2022 Realização do procedimento de verificação da condição de candidato negro 12/6/2022 Divulgação do edital de resultado provisório no procedimento de verificação da condição de candidato negro e de convocação para o desempate de notas (se houver empate) 21/6/2022 Período para a interposição de recursos contra resultado provisório no procedimento de verificação da condição de candidato negro 24 a 30/6/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) Período para o envio da documentação para o desempate de notas (se houver empates) 22 e 23/6/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) Divulgação do edital de resultado final no procedimento de verificação da condição de candidato negro e de resultado provisório no desempate de notas (se houver empates) 8/7/2022 Período para a interposição de recursos contra o resultado provisório no desempate de notas (se houver empates) 11 e 12/7/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) Divulgação do edital de resultado final no desempate de notas (se houver empates) e de resultado final no concurso 15/7/2022

Segundo o documento, as datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência do TCDF e do Cebraspe, organizador. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.

O concurso

O concurso público já está em fases avançadas. Inclusive, os candidatos já foram convocados para prova oral. O certame é organizado e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Para se candidatar foi necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Das vagas, seis são para chamada na modalidade de ampla concorrência, duas reservadas a candidatos com deficiência e mais duas para negros. A remuneração é de de R$16.673,35.

O concurso foi composto de provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos e provas discursivas. Ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Segundo o edital, os auditores serão responsáveis por executar atividades relacionadas à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública do Distrito Federal, bem como examinar a legalidade dos atos de admissão, de aposentadoria, de reforma e de pensão.



O Concurso chegou a ser interrompido por causa da pandemia, mas foi retomado em novembro de 2020