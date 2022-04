Concurso PMGO: editais são publicados com 1.670 vagas

(foto: PMGO/Divulgação) Polícia Militar do estado de Goiás divulgou dois editais de concursos públicos para o provimento de vagas na corporação. Os documentos foram publicados nesta sexta-feira (8/3), no Diário Oficial do Estado. Ao todo, a PM GO oferece 1.670 vagas, sendo 1.500 de soldados, 150 de oficiais e 60 de músicos.

O primeiro edital oferece 150 vagas, sendo 100 contemplam a carreira de cadetes (90 homens e dez mulheres). As outras 50 são para oficiais médicos, odontológicos e psicólogos. Em todos os casos, os candidatos precisam ter o nível superior completo.

Além do nível de escolaridade, os candidatos a cadetes deverão ter entre 18 e 32 anos de idade. No caso dos oficiais, oos concorrentes podem ter até 35 anos.

Outro requisito é a altura mínima, que é a mesma para os cargos de cadetes e oficiais: 1m65 para homens;

1m60 para mulheres.

Em todos os casos, também é preciso ter habilitação na categoria "B". Os aprovados e nomeados no cargo de cadete vão receber remuneração inicial de R$8.433,73, no primeiro ano, R$9.136,54, no segundo ano e R$10.542,16, no terceiro ano. Posteriormente, o aspirante a oficial passará a receber R$12.052,99, e, quando elevado ao posto de 2º tenente, terá vencimentos de R$13.901,60.

A Polícia Militar do Goiás publicou ainda um segundo edital. Neste caso, são 1.520 vagas, sendo 1.500 para soldados combatentes e 20 para soldados músicos. As oportunidades estão distribuídas por diversas sedes regionais.

Para se candidatar é preciso curso superior completo, idade entre 18 e 30 anos e altura de 1m65 (homens) ou 1m60 (mulheres), além da carteira de habilitação tipo "B". Neste caso, os aprovados terão ganhos de R$6.353,13.

Inscrições Os interessados na carreira de soldados da PM GO terão do 29 de abril até 30 de maio para se inscrever, por meio do site do Instituto AOCP , banca organizadora da seleção. Já as inscrições para oficiais e cadetes serão abertas no dia 4 de maio, por meio do site da banca , e ficarão disponíveis até o dia 6 de junho. Para participar da seleção, será preciso pagar uma taxa de R$130 (oficiais e cadetes) ou de R$100 (soldados).



Candidatos membros de família cuja renda familiar seja inferior a dois salários-mínimos e doador de sangue, de medula óssea, ou de leite materno poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 8 e 12 de abril.

Provas A seleção dos candidatos a uma vaga na PMGO será por meio de provas objetivas, discursivas (apenas cadetes e tenentes), Teste de Aptidão Físico (TAF), exames médicos e psicológico, além da investigação social. As avaliações para tenentes e cadetes serão realizadas apenas na cidade de Goiânia. Já os exames de soldados ocorrerão também em Itumbiara, Luziânia, Rio Verde e Uruaçu. Confira o cronograma de aplicação: 10 de julho - provas objetivas para soldados combatente e músicos; e

17 de julho (cadete) e 24 de julho (tenente) - objetivas e discursivas. Em ambos os editais, estão previstos exames com 50 questões, que irão variar conforme o cargo escolhido. No caso do soldado combatente, serão cobradas as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (dez);

Realidade étnica, social, histórica, Classificatório geográfica, cultural, política e Econômica do Estado de Goiás (cinco);

Noções de Direito Penal (cinco);

Noções de Direito Constitucional (seis);

Noções de Direito Processual Penal (cinco);

Noções de Direito Administrativo (seis);

Noções de Direito Penal Militar (quatro);

Noções de Direito Processual Penal Militar (cinco); e

Legislação Extravagante (quatro). Os aprovados serão convocados, conforme os limites definidos no edital, para as demais etapas. Os resultados finais estão previstos para os dias 13 (tenentes e cadetes) e 15 de março (soldados) de 2023.