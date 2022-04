Pirelli lança programa de estágio 2022

A maioria das vagas destinadas pelo Programa de Estágio Pirelli de 2022 está focada em São Paulo, porém, outras cidades do estado, como Campinas e Santo André, além de Feira de Santana, na Bahia, também estão contempladas com oportunidades para os novos estagiários.Após a inscrição, o interessado fará teste em plataformas de inteligência artificial, participando também de bate-papos on-line com o RH e gestores. Quem for selecionado passará pelas primeiras fases do processo entre os meses de maio e junho, com início efetivo programado para julho de 2022.