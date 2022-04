BRB convoca mais 25 aprovados no concurso de 2019 da área de TI

(foto: BRB/ Divulgação)

Os candidatos deverão se apresentar à reunião virtual, no dia 14 de abril de 2022, às 14 horas, para tratarem de assuntos relacionados à sua admissão. As instruções de acesso à reunião serão enviadas por e-mail.

O não atendimento à convocação para contratação no cargo objeto do concurso público, no prazo estabelecido pelo BRB, caracterizará desistência. A contratação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público, à aprovação em exames físico e mental (incluindo exames laboratoriais, avaliação e exame clínico), sob responsabilidade do BRB, bem como à apresentação dos documentos solicitados pelo BRB.

O Banco de Brasília (BRB) ofereceu 100 vagas, mais cadastro reserva, para a carreira de Analista de Tecnologia da Informação. O salário para Analista de TI é de R$ 8.142,00 e a carga horária é de seis horas diárias (30 horas semanais).

Em fevereiro, o presidente da Instituição, Paulo Henrique Costa, afirmou que vai convocar todos os aprovados no último concurso da instituição, realizado em 2019. Ele informou ainda que o BRB pretende publicar um novo edital em junho de 2022.

“O nosso objetivo é zerar esse cadastro de reserva do nosso (último) concurso ainda esse ano e até junho anunciar um novo concurso para várias áreas do banco”, anunciou Costa.

“O BRB cresceu em tamanho e importância. Hoje, somos um banco completo e estamos presentes, seja de forma presencial ou digital, em mais de 5 mil municípios do País. Reforçar o time é parte fundamental para seguirmos avançando e oferecendo atendimento e experiências exclusivas aos nossos clientes”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Os novos colaboradores serão submetidos aos exames previstos em edital, sob responsabilidade do BRB. Eles deverão apresentar a documentação solicitada dentro dos prazos estipulados.

Cumpridas as etapas de avaliação médica e de entrega de documentos, os aprovados passarão por processo de integração em formato digital, por conta da covid-19, sendo respeitados os protocolos de saúde em função da pandemia.