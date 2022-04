CRM SC publica edital com 635 vagas e ganhos de até R$ 8,8 mil

(foto: Divulgação) Conselho Regional de Medicina do estado de Santa Catarina publicou, nesta quarta-feira (6/4), o edital do novo concurso CRM SC 2022. Ao todo, a associação oferece 635 vagas, sendo 13 imediatas e 622 para a formação de um cadastro de reserva.

As oportunidades estão distribuídas por cargos dos níveis médio, técnico e superior, sendo eles:

nível médio: agente fiscal, assistente administrativo, auxiliar administrativo;

nível médio técnico: técnico em TI

nível superior: advogado, analista de desenvolvimento, analista de TI, analista jurídico, controlador interno, médico fiscal, revisor de texto, secretária executiva.

Para quem concluiu o nível médio, os salários irão variar entre R$1.300 e R$5.191,66, enquanto os com técnico em TI terão ganhos de R$3.118,03. Já os graduados com nível superior receberão entre R$4.424,17 e R$8.885.

Além disso, os aprovados receberão vale-transporte, vale-alimentação/refeição no valor de R$1.213,72, planos de saúde médico e odontológico e plano de cargos e salários.

As vagas são para lotação em Florianópolis. No entanto, há oportunidades de assistente administrativo também nas cidades de Blumenau ,Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel Oeste e Tubarão.

Inscrições abertas

Segundo o edital, o período de inscrições inicia nesta quarta-feira (6/4). Os cadastros serão aceitos por meio do site do Instituto Quadrix , banca organizadora da seleção. Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 9 de maio.

Para participar, será preciso pagar uma taxa de R$60 (nível médio) ou R$70 (nível superior), até o dia 11 de maio.

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa, no site da banca , entre as 10h desta quarta, 6, até as 18h do dia 11 de abril.

Provas

A seleção do concurso CRM SC será feita por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. No caso dos concorrentes aos cargos de nível superior, haverá ainda exames discursivos e de títulos.

As provas objetivas e discursivas ocorrerão nas cidades de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville e Lages, no dia 12 de junho, no turno da tarde. Ao todo, serão cobradas 120 questões, sendo elas de:

Conhecimentos Básicos (40 questões)

Língua Portuguesa;

Noções de Informática (exceto para cargos da área de TI);

Raciocínio Lógico e Matemático; e

Língua Inglesa (somente para cargos da área de TI).

Conhecimentos Complementares (30)

Legislação e Ética na Administração Pública; e

Atualidades.

Conhecimentos Específicos (50)

O resultado final do concurso sairá em data a ser divulgada pela banca. A seleção será homologada e ficará válida por dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.