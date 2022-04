Corpo de Bombeiros do ES publica edital com 1.000 vagas para soldados

(foto: CBMES/DIVULGAÇÃO) Espírito Santo vai oferecer um novo concurso para o Corpo de Bombeiros Militar. Serão 1.000 vagas efetivas para soldado combatente da corporação. As chances são para quem tem nível médio e as primeiras provas vão acontecer em julho.

A carreira de soldado do CBM ES tem como requisito de escolaridade o nível médio completo, desde que o diploma seja em unidade reconhecida em Lei e pelo MEC. Além disso, também é preciso ter carteira de habilitação na categoria "B" ou superior.

Também é necessário ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres.

Do total de vagas, 120 sãos imediatas e 880 para a formação de um cadastro reserva, totalizando 1.000 chances para soldado combatente. Confira o quadro:

Cargo Tipo Ampla Concorrência Índios Negros Total Imediatas 96 4 20 120 Cadastro Reserva (CR) 704 26 150 880

A remuneração da carreira de soldado é dividida em durante e após o curso de formação profissional, sendo: Remuneração durante o curso: R$1.505,95, sendo: 1.505,95 de salário bruto + R$300 auxílio-alimentação; e

Remuneração após o curso: R$4.035,79, sendo R$ 3.735,79 de salário bruto R$300 auxílio-alimentação. Inscrições abertas Os interessados em concorrer a uma vaga de soldado do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo já podem se inscrever. O prazo iniciou na terça-feira (5/4) a partir das 14h. Para se candidatar, é necessário acessar o site do Idecan, o organizador da seleção. Os cadastros serão aceitos até 9 de maio. É necessário preencher o formulário com todos os dados necessários e, em seguida, quitar a taxa no valor de R$79. Etapas de seleção O concurso público do CBMES 2022 contará com oito etapas de seleção, sendo elas: Prova objetiva; Exame de aptidão física; Inspeção de saúde; Avaliação psicológica; Exame Toxicológico; Investigação social; Apresentação dos candidatos; e Curso de formação. A primeira etapa, composta por prova objetiva, será realizada no dia 3 de julho e contará com 120 questões. Para ser aprovado é necessário obter, no mínimo, 50% de aproveitamento na prova com a soma total dos pontos, além de não obter zero em nenhuma das disciplinas.

A prova objetiva será aplicada das 14h às 18h30, no horário de Brasília. O local de realização será liberado para os candidatos a partir de 24 de junho. Ainda nesta primeira etapa, acontecerá a apresentação da pontuação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), sendo a mesma de caráter classificatório. O prazo de validade do concurso Bombeiros ES será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.