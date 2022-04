Vagas da semana! Confira as 8 mil vagas de concursos com inscrições abertas

(foto: Divulgação)

Polícia Penal DF

O edital do concurso público para a Policial Penal do DF vai oferecer 1779 vagas para o cargo de polícial penal, que exige nível .As inscrições já estão abertas e seguem até 11 de abril, por meio da página oficial do concurso, no site da banca. O salário para um profissional da categoria é de R$ 5.445,00. Saiba mais aqui!

Secretaria de Saúde

Um dos concursos mais esperados do ano teve o edital publicado. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou o documento com a oferta de 381 vagas. O certame vai contemplar os cargos de médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas. A remuneração inicial pode chegar a R$ 12.654. As inscrições abrem em 25 de abril e vão até 23 de maio. Saiba mais!

PCSP (delegados)

A Polícia Civil do Estado de São Paulo oferece 250 vagas para a carreira de delegado, que exige o nível superior em Direito e habilitação na categoria B. O ganho inicial é de R$10,3 mil. As incrições ficarão abertas das 10h de 21 de março até as 23h59 minutos de 28 de abril.

Cadetes do Exército

O Exército Brasileiro oferece 440 vagas imediatas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres, no concurso da Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx). A remuneração pode chegar a R$ 7.315 mensais. É necessário nível médio completo ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. A idade mínima necessária é entre 17 e 22 anos e a altura de 1,60m (homens) e 1,55m (mulheres). O pedido de inscrição deve ser feito, de 7 de fevereiro a 23 de maio, por Ficha de Inscrição disponibilizada na página da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx).

IFRJ

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) publicou edital com oferta de 33 vagas. A remuneração dos contratados pode chegar a R$ 5.831,21. Os professores também receberão benefícios. As inscrições serão aceitas pelo site do Instituto Selecon de 25 de fevereiro a 12 de abril. Saiba mais!

Hemocentro

O concurso do Hemocentro de SP inscreve de 2 de março a 5 de abril, pelo site do Instituto Mais. São 15 vagas imediatas em cinco cargos do nível fundamental ao superior. Ganhos chegam a até R$ 3,9 mil. Confira!

Pires do Rio (GO)

Foi lançado o concurso para a Prefeitura Pires do Rio, em Goiás. As inscrições serão feitas pelo site do Cebraspe de 10 de março a 8 de abril. Serão abertas 287 novas vagas, para nível fundamental completo e incompleto e superior. Confira!

PCSP (saúde)

Para a saúde, a Policia Civil de São Paulo abre mais 189 vagas. As oportunidades são para médico legista, com salário inicial de R$ 8.700. Segundo o edital, as inscrições poderão ser realizadas durante os dias 21 de março e 28 de abril, pelo site da banca examinadora, Vunesp.

DPE-CE

O concurso da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará para o cargo de defensor teve o edital publicado. São ofertadas 60 vagas iniciais, além da formação de cadastro reserva. O salário inicial para o cargo é de R$ 27.528.Inscrições entre 3 de março e 5 de abril.

Bombeiros PA

O Corpo de Bombeiros do Pará publicou um novo edital de concurso público. A oferta é de 405 vagas para soldado (praça). Os salários iniciais são superiores a R$3,9 mil. As inscrições já estão abertas. Os interessados poderão se candidatar até 7 de abril, pelo site do Instituto AOCP , organizador do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 68,50.

Concurso ESa

A Escola de Sargento das Armas divulgou o edital do concurso ESA 2023. A seleção oferece 1.100 vagas para jovens de todo o Brasil ingressarem no Exército, por meio de várias áreas. O prazo de inscrição vai do dia 7 de março a 5 de abril, pela internet. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da Escola de Sargento das Armas e preencher todo o formulário necessário para cadastro.O valor da taxa de inscrição é de R$95 para todas as áreas e gênero.

Concurso EPCAR

A EPCAR ( Escola Preparatória de Cadetes do Ar) está com concurso aberto para formação de cadetes da aeronáutica. São ofertadas no total 130 vagas, sendo 110 vagas destindas ao sexo masculimo e 20 vagas ao sexo feminino. As inscrições serão iniciadas às 10h do dia 4 de abril e se encerrarão às 9h do dia 20 do mesmo mês.

Sefaz BA

A Secretária da Fazenda do Estado da Bahia oferece 49 vagas de nível superior com salário que varia entre R$ 10 mil e R$ 13 mil. As inscrições poderão ser feitas no site da banca organizadora, Fundação Getúlio Vargas, entre as 16h do dia 7 de março até as 16h do dia 05 de abril de 2022.

Detran AM

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) lançou um novo edital de concurso público. A oferta é de 183 vagas com formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior que irão atuar em 28 municípios. As inscrições serão realizadas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), entre as 9h do dia 8 de março e as 18h do dia 6 de abril de 2022.

Prefeitura de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, no estado de Goiás, retomou o concurso público para o provimento de 1376 vagas na educação, saúde, assistência social e infraestrutura, com remuneração de até R$ 3.452,93. Os interessados em participar poderão se inscrever no período de 8 de março de 2022 até às 17h do dia 29 de abril. Saiba mais aqui!

Sargentos músicos da Marinha

A oferta é de 25 vagas para o curso de sargentos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) que vai contemplar ambos os sexos, de todo o Brasil. Os interessados tem entre os dias 16 de março e 27 de abril para se inscreverem. Saiba mais!

UFRJ

A UFRJ oferece 103 oportunidades imediatas e 162 para a formação de cadastro reserva, para a área Administrativa, com foco nos cargos de nível médio e técnico. As inscrições serão abertas no dia 21 de março, por meio do site da PR-4 , organizadora da seleção. Os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de abril. Saiba mais!

TJTO

O concurso Tribunal de Justiça do estado do Tocantins (TJTO) oferece 63 oportunidades, sendo 50 para a área administrativa e 8 para a judiciária. As demais 5 ficam com a carreira de nível superior. Além destas vagas imediatas será formado um cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 12 mil. As inscrições vão do dia 28 de março a 2 de maio. Saiba mais!

Administração do Paraná

O Conselho Regional de Administração do Paraná publicou um novo edital de concurso público. Ao todo, serão oferecidas 260 vagas distribuídas entre preenchimento imediato e preenchimento de cadastro de reserva. As inscrições para o concurso CRA PR poderão ser feitas no período de 28 de março a 05 de maio de 2022, no site da banca organizadora, Instituto Quadrix. Saiba mais!

Banese

O edital do concurso do Banco do Estado de Sergipe foi publicado! Serão 55 vagas imediatas e oportunidades para preenchimento de cadastro de reserva de nível superior para o cargo de técnico bancário III, na área de Informática. Os candidatos interessados poderão se inscrever a partir do dia 1 de abril a 14 do mesmo mês. Saiba mais!