Concurso PRF: corporação convoca mais aprovados para curso de formação

(foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação) Polícia Rodoviária Federal. A corporação realizou mais uma convocação com 59 candidatos para um novo curso de formação profissional (CFP). A listagem com os nomes dos selecionados foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (5/4).

O próximo passo dos convocados é realizar a matrícula no CFP. O cadastro deve ser feito exclusivamente por meio da internet, no site do Cebraspe, banca organizadora. O período para se matricular vai das 12h desta terça-feira (5/4) até as 18h da próxima quarta-feira, 6 de abril.

O novo curso de formação já havia sido anunciado em março. De acordo com a publicação, o CFP será realizado na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, no período de 8 de abril até 29 de junho de 2022.

Segudo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, a intenção é chamar todos os aprovados, não só do concurso da Polícia Rodoviária Federal, mas das seleções do Departamento Penitenciário Nacional e da Polícia Federal.

"A gente tem todo interesse em trazer essas pessoas para os quadros da Polícia Rodoviária Federal. Existem alguns excedentes, também, da Polícia Federal e do Departamento Penitenciário Federal (Depen). A nossa ideia é chamar todos. Começamos mais um curso de formação na Polícia Federal e a nossa ideia é começar mais um, em breve, na PRF", disse Torres, durante um evento em Goiânia.

Concurso PRF 2021 O edital do concurso PRF foi publicado em 2021 e oferece 1.500 vagas, inicialmente. Todas as oportunidades são para a carreira de policial rodoviária federal, de nível superior. A carreira é destinada aos candidatos com nível superior em qualquer área. É preciso, ainda, ter carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

A PRF exige que o candidato tenha, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional, idade mínima de 18 anos e máxima de 65 anos. Além disso, podem concorrer candidatos de ambos os sexos.

A PRF proporciona remuneração de R$10.357,88, já somada com o auxílio-alimentação de R$458. A carga de trabalho é de 40 horas semanais.

O concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um total de 303 mil inscritos para 1.500 vagas. A relação foi divulgada pela corporação nas redes sociais. Desta forma, a seleção contou com uma concorrência de 202 candidatos por vaga.