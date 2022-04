PGDF adia abertura das inscrições para concurso com 65 vagas de procuradores

(foto: Arthur Menescal/Esp. CBD.A Press) Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) foi adiado. Ainda não há uma nova data para o início das inscrições. A informação foi confirmada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), através de um edital de comunicação, publicado na sexta-feira (1/4).

Segundo o edital de abertura, o período de inscrições seria aberta nesta segunda-feira (4/4). No entanto, o comunicado emitido pelo Cebraspe, organizador da seleção, informa que o adiamento ocorreu em razão da necessidade de adequação do cronograma. Segundo o documento, a nova data deve ser publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, em data oportuna.

O concurso da Procuradoria-geral do Distrito Federal visa contratar 65 procuradores de forma efetiva e imediata. Das vagas, são 32 de ampla concorrência, 13 para pessoas com deficiência, 13 para negros e sete para pessoas de baixa renda.

Para concorrer, é necessário ter curso de nível superior completo em direito, além de registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os profissionais contratados terão ganhos iniciais de R$ 22.589,59, além de diversos benefícios.

Provas Segundo o edital, a avaliação conta com quatro etapas: provas objetivas, provas discursivas, provas orais e avaliação de títulos. A primeira, objetiva, está prevista para 5 de junho e irá cobrar 200 questões divididas em três grupos.

Grupo 1 Direito Constitucional; Direito Tributário; Direito Processual Tributário; Direito Financeiro e Orçamentário.

Grupo 2 Direito Administrativo; Direito Urbanístico; Direito Ambiental; Direito do Consumidor; Direito Penal; Direito Processual Penal; Conhecimentos sobre o Distrito Federal.

Grupo 3 Direito Processual Civil; Direito Civil; Direito Empresarial; Direito do Trabalho; Direito Processual do Trabalho.

Os exames discursivos estão previstos para os dias 12, 13 e 14 de agosto. Na etapa, os candidatos irão escrever uma redação e responderão a três questões discursivas sobre os grupos.

Ainda de acordo com o cronograma, a prova oral será realizada em 23 de outubro.

O prazo de validade do concurso será de dois anos.