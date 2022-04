Concurso Ibama: sai resultado provisório da etapa biopsicossocial

(foto: divulgação) Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do concuso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), divulgou o resultado provisório da avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer a uma vaga para pessoa com deficiência no concurso Ibama para os cargos de técnico e analista ambiental.

O resultado foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (4/4). A listagem, com os nomes dos candidatos, está em ordem alfabética, com o número de inscrição e dividida pelo cargo em que concorre.

Os que não concordarem com os resultados poderão interpor recursos das 10h desta segunda-feira (4/4) até as 18h da próxima terça-feira (5/4). O procedimento deve ser realizado por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, na página oficial do concurso, no site do Cebraspe, banca organizadora.

O candidato deve verificar a razão da não qualificação como pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial e argumentar a defesa. Se for o caso, será possível anexar ao recurso imagens de documentos que comprovem a condição de PcD.

O resultado final da etapa de avaliação biopsicossocial será divulgado no dia 14 de abril no site do Cebraspe.

A seleção

O concurso Ibama tem a oferta de 568 vagas imediatas. Das oportunidades, 432 são para o cargo de técnico ambiental, carreira que exige o ensino médio completo. Nesse caso, as oportunidades estão distribuídas por todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.

A remuneração inicial dos técnicos é R$4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40.

As demais vagas são para os cargos de analista ambiental (96 chances) e analista administrativo (40). Ambas exigem nível superior. Para esses cargos os salários são de R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação e gratificação de desempenho. A lotação dos analistas será apenas no Distrito Federal.