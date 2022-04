Banese abre concurso com 55 vagas de nível superior

(foto: Divulgação) O edital do concurso do Banco do Estado de Sergipe foi publicado! Serão 55 vagas imediatas e oportunidades para preenchimento de cadastro de reserva de nível superior para o cargo de técnico bancário III, na área de Informática. As chances serão para especialidades de desenvolvimento e suporte. Os salários serão de R$ 4.840,45.

Incrições e etapas





De acordo com edital, os candidatos interessados ao cargo de nível superior poderão se inscrever a partir desta sexta-feira (1/4) até 14 de , por meio do site da banca organizadora, o Instituto AOCP e mediante o pagamento da taxa de R$ 88.





Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, previstas para 8 de maio. Os exames serão aplicados nas cidades de Aracaju, Recife e Salvador.





Benefícios





De acordo com o edital, além da remuneração, os salários poderão ser acrescidos, ainda, os seguintes benefícios: Auxílio-Refeição, no valor de R$ 922,24, Auxilio Cesta Alimentação, no valor de R$ 726,72, Auxilio Creche, no valor mensal de R$ 558,16, Vale-transporte e auxílio-transporte, que serão concedidos de acordo com a Convenção Coletiva; Gratificação semestral paga nos meses de janeiro e julho, referente ao valor da remuneração mensal, proporcional aos meses trabalhados; Direito de participação no plano de assistência odontológica, médica e hospitalar; Plano de previdência privada; E possibilidade de desenvolvimento profissional.