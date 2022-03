TJTO publica edital com 63 vagas e salários de até R$ 12 mil

(foto: TJ TO / Reprodução) edital do novo concurso TJ TO 2022. O documento foi publicado no Diário Oficial do estado e no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora. As oportunidades são para os cargos de contador/distribuidor, de nível superior, e técnico judiciário, de nível médio.

O cargo de técnico ficou com um quantitativo maior, contemplando 58 das 63 oportunidades, sendo 50 para a área administrativa e 8 para a judiciária. As demais 5 ficam com a carreira de nível superior. Além destas vagas imediatas será formado um cadastro de reserva.

Haverá a reserva de 5% das vagas para PcD e 20% para os candidatos que se autodeclararem negros.

CARGO VAGAS ESPECIALIDADE REMUNERAÇÃO Contador/ Distribuidor 5 + cadastro Ciências Contábeis R$12.243,37 Técnico Judiciário 50 cadastro Apoio Judiciário e Administrativo R$7.312,99 Técnico Judiciário 8 cadastro Informática R$7.312,99

Os aprovados e nomeados no concurso do TJ To receberão remuneração inicial composta pela soma do vencimento base mais a gratificação de atividade judiciária. Veja como é feito o cálculo:

Técnico - vencimento base R$5.625,38 Gratificação R$1.687,61

Contador - vencimento base R$9.417,98 Gratificação R$2.825,39

Inscrições

Os interessados em participar do concurso do Tribunal de Justiça do estado do Tocantins podem se inscrever a partir da próxima segunda-feira, 28 de março. O prazo encerra no dia 2 de maio. Os interessados devem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca organizadora e preencher o formulário.

Após o cadastro, é preciso gerar o boleto e pagar a taxa de inscrição no valor de R$100 para o cargo de técnico e R$150 para contador.

Os candidatos inscritos no CadÚnico poderão solicitar a isenção destes valores, no período de 28 de março até as 16h do dia 30 de março de 2022.

Provas

Os candidatos serão classificados mediante prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, marcadas para 26 de junho.

Para o cargo de Contador/Distribuidor, será realizada ainda a avaliação discursiva.

As disciplinas cobradas serão:

Língua Portuguesa 24 questões

Legislação Específica 6 questões

Noções de Direito 10 questões

Conhecimentos Específicos 40 questões

Já na carreira de técnico judiciário, serão realizadas provas objetivas (questões divididas em conhecimentos básicos e específicos) e Redação, com tema único para todas as áreas de atuação.

Para o técnico da área Administrativa será cobrado:

Língua Portuguesa 10 questões

Legislação Específica 5 questões

Conhecimentos Específicos 65 questões

E para o técnico da área de Informática:

Língua Portuguesa 24 questões

Legislação Específica 6 questões

Matemática 10 questões

Conhecimentos Específicos 40 questões

As provas serão realizadas no estado do Tocantis, nos municípios de Palmas, Araguaína e Gurupi. A lotação inicial dos aprovados poderá ocorrer em qualquer das Unidades Judiciárias do Estado, em primeiro grau, de acordo com o interesse da administração do Tribunal e da rigorosa ordem de classificação final.

O concurso do Tribunal de Justiça do Tocantins terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.