CRBio 4 convoca candidatos para avaliação e divulga locais de prova

(foto: Divulgação) Conselho Regional de Biologia da 4ª Região (CRBio-04) torna pública a convocação para as provas objetivas do concurso CRBio-4 2022. Os candidatos inscritos poderão consultar seu local de prova através da listagem contida no edital de convocação disponível no site do Instituto Nosso Rumo, organizador da seleção.

O concurso do CRBio-04 visa o provimento de cargos de nível médio e superior. Ao todo, são 5 vagas de ampla concorrência, sendo 4 para os cargos de técnico e uma para analista. A distribuição das vagas e a remuneração de cada cargos será da seguinte forma: Nível médio: Técnico Agente Fiscal (02 vagas) - remuneração inicial de R$ 3.657,54

Técnico de Contabiade e Orçamento (01 vaga) - remuneração inicial de R$ 3.657,54 4;

Técnico de Tecnologia da Informação (01 vaga) - R$ 3.657,54

Nível superior: Analista Administrativo (01 uma vaga) - R$7.360,52.

Além da remuneração, os servidores serão contemplados com auxílio-alimentação ou refeição no valor de R$ 45,73/dia, plano de saúde e auxílio transporte. Os aprovados serão lotados na capital mineira, Belo Horizonte, e cumprirão jornada de trabalho de 40h semanais.

Haverá um período de experiência probatória de 45 dias para o candidato ou candidata contratado, prorrogável uma única vez por igual prazo. Antes do término de cada período de experiência, o contratado terá o seu desempenho avaliado, mediante avaliação de uma comissão interna. Uma vez aprovado nas avaliações de ambos períodos, o contrato de experiência será transformado em prazo indeterminado ou, caso contrário, será rescindido.

O servidor será contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, prorrogáveis por mais 2 (dois) anos, a contar da data da homologação do certame.

Provas Os candidatos a qualquer um dos cargos serão avaliados mediante provas objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, terão uma única resposta correta. Os exames serão aplicados na cidade de Belo Horizonte. Segundo o cronograma, data prevista para a realização das provas é dia 27 de março de 2022