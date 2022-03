Universidade de Brasília prorroga inscrições de concurso com 174 vagas

(foto: UnB/Divulgação) Justiça Federal para alteração nas regras do concurso . O Ministério Público Federal apontou exigência desproporcional aos interessados com deficiência em participar da seleção.

Segundo o edital de abertura, os candidatos com deficiência deveriam, no momento da inscrição, apresentar laudo com a assinatura de três profissionais atestando a deficiência da qual possuem. No entanto, o Ministério Público Federal foi à 13ª Vara de Justiça e argumentou que a exigência de laudo multiprofissional para que tão somente o candidato se inscreva no concurso é medida discriminatória.

Com isso, o edital precisou ser retificado. Agora, ao se inscrever será preciso: “enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de publicação deste edital, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência”, de acordo com o documento.

Os inscritos que já enviaram o parecer não serão afetados. Já os candidatos que efetuaram a inscrição anteriormente e não solicitaram concorrer às vagas de pessoas com deficiência poderão, durante o período de reabertura, voltar ao sistema e informar que desejam concorrer na cota de PcDs.

Interessados em uma vaga na UNB podem se inscrever pelo site do Cebraspe , organizador da seleção. A taxa de inscrição é de R$76,50 para cargos de nível médio/técnico e R$112,50 para cargos de nível superior.

Por mais que a determinação tenha sido destinada às vagas de PcDs, as incrições foram reabertas para todos os candidatos.

Os aprovados no novo concurso vão receber remuneração inicial de R$ 4.180,66 para vagas de nível superior e R$ 2.446,96 para as vagas de nível técnico/médio. Esses valores já incluem alimentação. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais para quase todos os cargos, exceto para o cargo de médico, que cumprirá 20h semanais. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Nível Superior Cargo 1: Administrador- 15 vagas; Cargo 2: Arquiteto e Urbanista - 1 vaga; Cargo 3: Assistente Social - 3 vagas; Cargo 4: Bibliotecário-Documentalista - 3 vagas; Cargo 5: Contador - 2 vagas; Cargo 6: Engenheiro - Área: Civil - 3 vagas; Cargo 7: Estatístico - 1 vaga; Cargo 8: Farmacêutico 2 vagas; Cargo 9: Fonoaudiólogo 1 vaga; Cargo 10: Médico - Área: Trabalho - 2 vagas; Cargo 11: Produtor Cultural - 1 vaga; Cargo 12: Psicólogo - Área: Organizacional -1 vaga; Cargo 13: Químico - 2 vagas;

Nível intermediário: Cargo 14: Técnico em Assuntos Educacionais - 10 vagas; Cargo 15: Assistente em Administração 100 vagas; Cargo 16: Técnico de Tecnologia da Informação 25 vagas; Cargo 17: Técnico em Contabilidade - 2 vagas.

Há vagas reservadas para candidatos deficiência e candidatos negros. O concurso será organizado pelo Cebraspe, que também será o responsável pela elaboração das provas.

Etapas Todos os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas, compostas por 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos da área pleiteada. Os itens deverão ser julgados em certo ou errado. Cada questão terá o valor de 1 ponto positivo se estiver de acordo com o gabarito ou 1 ponto negativo, se estiver em desacordo.

Os candidatos para uma vaga de nível superior serão submetidos ainda a uma prova discursiva, que valerá 30 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo, de até 30 linhas.

Tanto as avaliações objetivas quanto as discursivas estão previstas para serem aplicadas em 10 de abril de 2022.

O prazo de validade do concurso será de dois anos contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.