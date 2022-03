Veja como participar de curso gratuito para acelerar transformação digital

MEI e pequenos empresários têm oportunidade gratuita (foto: WOCInTech/Nappy)









"A pandemia acelerou a digitalização, sinalizando a importância dos pequenos negócios também se adequarem a essa tendência forte do mercado: o relacionamento, as vendas, o posicionamento de marca e a gestão com auxílio da tecnologia e suporte das ferramentas digitais", afirma Filipe Messias, gerente de inovação do IEBT à frente do projeto.









Transforma +





clique AQUI), basta informar o CNPJ, a Razão Social, a quantidade de colaboradores que vão participar do programa, além do e-mail e nome do gestor. Como funciona a plataforma? É simples: após acessar a página do Transforma (), basta informar o CNPJ, a Razão Social, a quantidade de colaboradores que vão participar do programa, além do e-mail e nome do gestor.





E se eu for um colaborador? "Só pode participar quem tem CNPJ. Portanto, o aluno tem que ser MEI, micronegócio ou empresa de pequena porte. Se um colaborador se interessar, ele pode ter autorização da empresa na qual trabalha e usar o CNPJ da empresa", explica Thaís Cardoso, head de comunicação no IEBT, empresa residente do BH-TEC (Parque Tecnológico de Belo Horizonte).





A capacitação vai ser realizada entre o dia 22 de março e o dia 22 de abril. Uma boa notícia para quem tem a agenda cheia: as atividades podem ser acompanhadas na hora que o aluno puder e desejar. "Não tem transmissão ao vivo. O módulo será carregado e a pessoa pode se organizar da forma que desejar", esclarece Thaís.





Serão, ao todo, oito módulos: dois por semana no mês inicial. Portanto, o primeiro mês terá novidade a todo instante. "Fechou esse primeiro mês, a pessoa tem mais um mês para refazer, rever tudo... Vai ter acesso a todos os materiais, como apostilas, vídeos e cases", diz a head de comunicação do IEBT. Tudo gratuito.





Certificado e diagnóstico





Se a pessoa completar as 32 horas/aula com as atividades propostas, recebe um certificado e uma análise profissional. "Será feito um diagnóstico da transformação digital do negócio dela, do nível de digitalização que o negócio tem ou o nível de conhecimento que ela tem", explica Thaís Cardoso.

Exemplo de diagnóstico que será feito gratuitamente (foto: Plataforma +/Divulgação )

A interessada ou o interessado pode acessar pelo celular, PC ou laptop. Assim que fizer o cadastro pela página do Transforma , recebe um e-mail com a confirmação, o login e a senha para acessar a plataforma.





A capacitação é uma iniciativa do IEBT em parceria da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).





Digital.BR









Na ocasião, o Hub Sudoeste, da cidade de Vitória da Conquista, foi o único projeto baiano selecionado para participar do programa, contando com o apoio do IEBT desde a fase de inscrição no edital.





Na sequência, o IEBT foi responsável pelo planejamento estratégico do hub, visando à sua construção e operação.





Além disso, os consultores do IEBT também desenvolveram toda a metodologia de aceleração das empresas selecionadas para participar do projeto, com foco na capacitação para uso das ferramentas digitais como grandes impulsionadoras dos negócios.





No total, mais de 90 micro e pequenas empresas de Vitória da Conquista e região participaram de eventos de formação em conjunto que totalizaram mais de 830 horas de conteúdo aplicável.





Já na consultoria individualizada, foram dez horas de atividades conduzidas pelos agentes de inovação do Hub Sudoeste treinados pelo IEBT.





Com toda essa experiência, o trabalho a ser realizado na plataforma Transforma será a continuidade de um grande processo de qualificação dos empreendedores brasileiros, fortalecendo os pequenos negócios e gerando benefícios para as comunidades onde eles se inserem.





Importância da transformação digital





A transformação digital beneficia em conjunto todos os modelos de negócio, independentemente do seu porte ou segmento de atuação.





Especialmente para pequenas e médias empresas, os aplicativos, processos automatizados, análise de dados e inteligência artificial são alguns dos aportes tecnológicos que favorecem a gestão e operação dos empreendimentos.





Além disso, o impacto da pandemia acelerou a necessidade de digitalizar os processos, impulsionando os empreendedores brasileiros a mergulhar nesse cenário.





Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas em julho de 2021 constatou que 68% dos empresários estão abertos a transformar digitalmente seus negócios.





Por outro lado, o custo acessível e uso descomplicado também justificam o interesse dos pequenos negócios pela transição para o universo digital.





Neste cenário, a capacitação em transformação digital para pequenos negócios torna-se um imperativo para os empreendedores que querem acompanhar, de fato, a evolução do mercado.





Dessa forma, iniciativas como o Transforma , o Hub Sudoeste e tantos outros projetos de consultoria ganham força e importância.





Não é à toa que o IEBT navega no mar da transformação digital faz tempo, atuando como parceiro do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).





Saiba mais sobre esse projeto aqui

Você é microempresário - ou trabalha em um pequeno negócio - e deseja acelerar o processo de transformação digital? Então fique de olho: uma plataforma de capacitação totalmente gratuita será lançada justamente para esse público. As inscrições podem ser feitas até terça-feira (22/3) -