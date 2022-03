Edital do concurso da UFRJ é publicado com oferta de 265 vagas

Atenção, concurseiros! O edital da

(UFRJ) foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (18/3). Esta é a primeira seleção de um total de três que estão previstas.

Nesse primeiro edital, a UFRJ oferece 103 oportunidades imediatas e 162 para a formação de cadastro reserva, para a área Administrativa, com foco nos cargos de nível médio e técnico, sendo eles:

assistente em administração (82 vagas, sendo 62 na ampla concorrência);

técnico de Laboratório (sete vagas), nas áreas de Análises Clínicas, Biologia, Coleções Geopalenteológicas e Zoológicas, Patolologia Clínica, Mecânica e Química;

técnico de TI (três vagas), nas áreas de Desenvolvimento, Suporte a Segurança e Redes e Suporte ao Usuário; e

técnico em contabilidade (11 vagas).

As vagas estão distribuídas pelos campi do Rio de Janeiro, Macaé e Duque de Caxias.

Os nomeados vão receber remuneração inicial de R$2.904,96, já com o auxílio-alimentação.

No entanto, um candidato que já tenha curso superior receberá o reajuste de 25% sobre o vencimento (R$611,74) somando uma remuneração de R$3.516,70. Já o pós graduado terá ganhos de R$ 3.639,04. Os mestres receberão R$4.177,37 e os doutores R$4.740,18. Todos os valores já incluem o auxílio-alimentação (R$458).

Inscrições

As inscrições para o concurso UFRJ serão abertas às 10h do dia 21 de março, por meio do site da PróReitoria-4 , organizadora da seleção. Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 24 de abril.

Para participar da seleção é preciso pagar uma taxa de R$ 90, até o dia 25 de abril.

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa, no site da banca , entre os dias 21 e 31 de março.

Provas

Os candidatos do concurso UFRJ serão avaliados por meio de provas objetivas, marcadas para o dia 22 de maio. No caso dos concorrentes ao posto de assistente em administração, a prova contará com 50 questões, sendo 20 de Português, 10 de Legislação, 10 de Informática e 10 de Raciocínio Lógico.

Já para os técnicos, serão cobradas 50 questões, incluindo 20 de Língua Portuguesa, dez de Legislação e 20 de Conhecimentos Específicos.

O resultado final do concurso está previsto para o dia 2 de agosto. A seleção será homologada e ficará válida por dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.