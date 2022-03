Funece divulga cronograma do concurso Metrofor 2022

(foto: Metrofor/Divulgação) Metrô de Fortaleza, na capital do estado do Ceará, publicou o edital do novo concurso Metrofor 2022 no início do mês de março. No entanto, algumas datas ficaram pendentes no documento. Nesta sexta-feira (18/3), a banca organizadora revelou os principais prazos da seleção. O texto traz, inclusive, a data da prova objetiva.

De acordo com o cronograma do concurso, as provas estão confirmadas para acontecer no dia 12 de junho, no turno da manhã. Veja a seguir o cronograma completo:

O documento está disponível no site da Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), organizadora da seleção. Confira as principais datas do concurso: Isenção da taxa - 21 a 23 de março;

Último dia para envio da documentação de isenção - 24 de março;

Inscrição - 21/03 a 19/04;

Último dia para o pagamento da taxa - 20 de abril;

Resultado preliminar das inscrições - até 4 de maio;

Resultado definitivo das inscrições - 9 de maio;

Cartão de informação do candidato - 9 de junho;

Prova objetiva (fase única) - 12 de junho;

Gabaritos preliminares - 12 de junho;

Heteroidentificação - 10 de julho;

Avaliação biopsicossocial - 17 de julho;

Resultado final do concurso - 5 de agosto.

Ao todo, são 826 vagas, sendo 150 imediatas e 676 para formação de um cadastro de reserva.

As oportunidades são para funções que exigem os níveis médio, técnico e superior. Os vencimentos podem chegar a R$6.032,96 somando o salário-base e benefícios a seguir (dependendo do cargo). vale alimentação mensal no valor de R$895,47;

vale refeição de R$537,28;

reembolso em assistência médico-odontológica de até o teto de R$868,54.

Para o nível médio, há chances para auxiliar operacional, assistente condutor, assistente controlador de movimento, assistente operacional e assistente segurança. Os ganhos variam entre R$3.547,84 e R$4.135,67, já somados os benefícios, para uma carga horária de 44 horas semanais.

Já a carreira de assistente técnico exige o nível médio/técnico, na modalidade de técnico em segurança do trabalho, além de registro no conselho profissional. Para este profissional a remuneração é de R$4.135,67, para uma carga horária de 44 horas semanais, somando os benefícios.

Há ainda vagas para os cargos de analista de gestão, nas áreas de Ciências Contábeis e Direito, e analista técnico, nas áreas de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, que exigem nível superior. Neste caso, o vencimento inicial pode chegar a R$5.195,76, para o analista de gestão, e R$6.032,96, para o analista técnico. A carga horária para essas carreiras também é de 44 horas semanais. Inscrições A data das inscrições e próximas fases do certame ainda não foram divulgadas. Essas informações serão comunicadas na próxima semana, pela Universidade Estadual do Ceará. No entanto, o edital já trouxe algumas algumas previsões. De acordo com o documento, os interessados em participar do concurso poderão se inscrever a partir do dia 21 de março. O prazo ficará aberto durante 30 dias corridos, sendo assim até o dia 21 de abril. Os candidatos dos níveis médio e técnico terão que pagar uma taxa no valor de R$80. Já os concorrentes aos cargos de nível superior R$130. Fase única Para a ampla concorrência, o Metrô de Fortaleza terá uma única fase, que será composta pela aplicação de uma prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Já os candidatos que optarem concorrer às vagas reservadas para as pessoas com deficiência e para negros ainda terão que passar pelas fases de avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação, respectivamente. A data da prova ainda será anunciada junto com o cronograma de eventos, previsto para a próxima semana. No entanto, já se sabe que a avaliação será composta por 45 questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada, sendo somente uma correta.

Os aprovados serão contratados pelo regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O concurso ficará válido por dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, caso haja interesse da Metrofor. Último concurso do Metrofor foi há 6 anos O último certame para o Metrô de Fortaleza foi realizado em 2016. Na época, foram oferecidas 148 vagas de nível médio e a banca foi a Universidade Estadual do Ceará (Uece). Os salários variavam de R$ 943,38 a R$ 1.388,25, com diversos benefícios oferecidos. Os candidatos foram avaliados por quatro etapas de seleção: prova objetiva, avaliação de títulos, avaliação médica e avaliação psicológica, treinamento profissional.