SEAD GO retifica edital de concurso com 329 vagas e prorroga inscrições

(foto: Justiça do Goias/Reprodução) Secretaria de Administração do Estado de Goiás retificou o cronograma do concurso SEAD GO, que oferece 339 vagas. O documento com as mudanças foi publicado no Diário Oficial do estado, nesta segunda-feira (14/3).

A principal alteração foi no prazo de inscrição, que agora vai até o dia 21 de março de 2022. Outras datas também foram alteradas, dentre elas, o prazo para pagamento da taxa de inscrição, que também vai até o dia 21 de março.

O Instituto AOCP vai organizar o novo concurso público da Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás. A banca já está realizando as inscrições na página oficial do concurso. É necessário quitar a taxa de inscrição, no valor de R$ 100.

São ofertadas 329 vagas para Analista de Gestão Governamental. As oportunidades se distribuem entre diversas especialidades, todas com exigência de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 4.838,66 + auxílio alimentação de R$ 500.

Na época da autorização do certame, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, comentou sobre a seleção. “Estes servidores efetivos, com toda certeza, nos ajudarão a continuar trabalhando com nosso espírito público, responsabilidade compromisso e transparência”, escreveu Caiado em rede social.