TJDFT: último dia para se inscrever no concurso público com 112 vagas

(foto: Divulgação) Termina nesta segunda-feira (14/3) o prazo de inscrição do concurso para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Ao todo, são oferecidas 112 vagas de nível médio, médio/técnico e superior. A remuneração chega a R$ 12.455,30. As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV).





Das 112 oportunidades, 24 são destinadas aos cargos de nível médio e médio/técnico, com remuneração inicial de R$ 7.591,36. Já as outras 88 são para candidatos com nível superior, com salários de R$ 12.455,30. As vagas são para os cargos de técnico e analista.









Os aprovados no concurso TJDFT poderão ser convocados para atuar em outros órgãos do Poder Judiciário da União , além do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Desde que obedecida a ordem de classificação e a conveniência administrativa, com observância da identidade do cargo e do expresso interesse do candidato.

Os tribunais que os aprovados no concurso poderão ser aproveitados são:

TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios);

STF (Supremo Tribunal Federal);

STJ (Supremo Tribunal de Justiça);

STM (Supremo Tribunal Militar);

TSE (Tribunal Superior Eleitoral);

TST (Tribunal Superior do Trabalho);

TRT 10 (Tribunal Regional do Trabalho do Trabalho da 10ª Região);

TRE DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal);

TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região).

Provas

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas e discursivas, tanto para os cargos de técnico quanto de analista. As avaliações estão agendadas para serem aplicadas no dia 29 de maio de 2022. Ambas terão caráter classificatório e/ou eliminatório.





Os exames serão realizados no Distrito Federal, nos períodos matutino e vespertino.A prova objetiva vai contemplar 60 questões de múltipla escolha de conhecimentos gerai e específicos da função. Saiba tudo aqui