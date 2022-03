PMRN retifica edital de concurso público com 78 vagas e reabre inscrições

(foto: PMRN/Reprodução) Polícia Militar do Rio Grande do Norte, área da saúde! Algumas datas do cronograma da seleção foram alteradas devido à inclusão de um novo requisito. Agora, para concorrer ao cargo de farmacêutico, na área de análises clínicas, será aceita também a graduação em Biomedicina.

Desta forma, as inscrições, somente para este posto, serão reabertas. Os interessados poderão se inscrever a partir desta segunda-feira (14/3) até o próximo dia 24 de março, por meio do site do Instituto Consulplan, organizadora do certame.

Para se candidatar é preciso homologar a inscrição, quitando a taxa de R$188, até o dia 25 de março.



Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de sangue, medula óssea e de leite materno, além dos eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte podem solicitar a isenção da taxa nesta segunda (14/3).

Para os outros cargos não há alterações.

O concurso O concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte oferece 78 vagas para a área da Saúde. As oportunidades estão distribuídas por diversas especialidades e cargos, com ganhos de R$9.392,35.

Há vagas para o quadro de oficiais de saúde, nos cargos de médico, dentista e farmacêutico e enfermeiro, e para oficiais de apoio à Saúde, nas áreas de Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição e Biomédico.

Em todos os casos, para concorrer, é preciso ter a graduação na área desejada e CNH na categoria "B", além de, no mínimo, 1,65m (sexo masculino) e 1,60m (sexo feminino) e até 36 anos de idade.

A idade não é requisito para os candidatos pertencentes aos quadros das corporações militares do Rio Grande do Norte.



Data da prova O concurso PM RN será composto por diversas etapas. A primeira é a prova objetiva. Com a mudança no cronograma, a prova objetiva será realizada no dia 1º de maio.

A avaliação vai contemplar 80 questões, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (dez), Raciocínio Lógico (dez), Noções de Saúde Pública (dez) e Conhecimentos Específicos (50).

Para ser aprovado será preciso obter, pelo menos, 60% dos pontos da prova. Os habilitados serão convocados para a fase seguinte e assim por diante.

Após a conclusão de todas as etapas, o concurso será homologado e ficará válido por 90 dias, cabendo prorrogação por igual período.