Concurso do Ministério das Comunicações encerra inscrições nesta segunda-feira (14/3)

Termina nesta segunda-feira (14/3) o prazo para se inscrever no concurso do Ministério das Comunicações (Mcom). O edital visa selecionar 217 profissionais para o preenchimento de vagas temporárias para atividades técnicas, com nível superior, para lotação em Brasília, no Distrito Federal.

Todas as oportunidades exigem dos candidatos a conclusão do nível superior. No entanto, os salários variam conforme as especialidades abaixo:

atividades técnicas de complexidade gerencial - R$8.300;

atividades técnicas de complexidade intelectual - R$6.130; e

atividades técnicas de suporte - R$3.800.

Tais chances serão para complementar o quadro de funcionários nas Secretarias de Telecomunicações (Setel), Radiodifusão (Serad), Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) e demais áreas meio da pasta.

Inscrições e provas

O prazo de inscrições vai até às 18h desta segunda-feira, 14 de março. Para participar, é necessário entrar no site da banca organizadora e preencher o formulário de inscrição. Em seguida, pagar a taxa, que varia entre R$60, R$ 65 e R$ 70, a depender do cargo.

O certame será organizado e realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A seleção prevê provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, marcadas para o dia 24 de abril de 2022. Os candidatos também vão passar por exame de títulos, de caráter classificatório, para parte das vagas.

Os aprovados serão contratados por até quatro anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. A secretária-executiva do Ministério das Comunicações, Estella Dantas, falou sobre a seleção.

“Desde que foi recriado o MCom, o ministro Fábio Faria luta pela recomposição do quadro funcional. O Ministério implantou novos programas, avançou enormemente tanto na área de telecomunicações quanto na radiodifusão, e essas novas atribuições demandam corpo técnico qualificado. Ficamos felizes que o Ministério da Economia tenha compreendido nossa necessidade e atendido nosso pleito", disse.

Para se candidatar a uma vaga no Ministério das Comunicações, é necessário ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação e aptidão física e mental para o exercício das atribuições da atividade. Outros requisitos necessários estão descritos no edital.