Concurso PC AL para agente e escrivão será retomado em breve

(foto: PC AL/Reprodução) Polícia Civil do estado de Alagoas. O edital com as próximas etapas do certame deve ser publicado nos próximos dias.

"Nós iremos retomar, num ato da administração, e iremos publicar no início da próxima semana o edital de retomada, e, na sequência, um edital com as datas das próximas etapas. O nosso objetivo é dar celeridade, terminar da forma mais rápida, segura e transparente possível, para que a gente conclua a partir do segundo semestre este certame e, a partir daí, o estado inicie um planejamento para um novo edital, que deve ocorrer no início de 2023", disse o representante da secretaria.

Em outubro de 2021 a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas (Seplag) informou, por meio de nota, que decidiu cancelar as fases já realizadas de três concursos da área de segurança pública. A decisão ocorreu após o resultado da primeira fase da Operação Loki, deflagrada pela Polícia Civil. De acordo com a nota, a investigação constatou a atuação de um esquema nacional criminoso, que estaria agindo contra a lisura não só das provas da PM AL, mas também nos certames da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar.

Os três certames foram organizados pelo Cebraspe. Em nota, o Cebraspe informou que a decisão adotada pela Seplag está oficializada na página dos certames da PM/AL, da PC/AL e do CBM/AL.

PC AL oferece 500 vagas

O concurso público da Polícia Civil de Alagoas foi publicado em maio de 2021, com a oferta de 500 vagas para as carreiras de escrivão e agente. Do quantitativo total de vagas, 368 são para agentes de polícia e 132 para escrivães. As vagas são imediatas e exigem nível superior em qualquer área de formação.

Os aprovados e nomeados receberão ganhos mensais de R$ 3.971,76 e serão lotados em unidades da corporação em qualquer município, com jornada de trabalho de 40 horas semanais

Além da escolaridade, no caso dos candidatos ao cargo de agente de polícia, é preciso ser habilitado para conduzir veículos automotores, no mínimo, na categoria "B", ou provisória.