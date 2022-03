Concurso TCU: locais de prova estão disponíveis para consulta

(foto: Bárbara Cabral/ D.A. Press, CB) Fundação Getúlio Vargas (FGV) disponibilizou, nesta segunda-feira (7/3), os locais das provas do concurso para o provimento de 20 vagas para o cargo de auditor do Tribunal de Contas da União (TCU).

Para realizar a consulta, o candidato deve acessar a página oficial do concurso, no site da FGV, banca organizadora, e acessar o local de prova digitando os dados pessoais.

A prova objetiva é a primeira etapa da seleção e acontece no próximo domingo, 13 de março, das 13h às 18h.

A remuneração inicial é de R$ 21.947,82, para 40 horas semanais. O cargo de auditor de controle externo exige nível superior. Do total de 20 vagas ofertadas, 15 serão destinadas à ampla conrrência, quatro para negros e uma para pessoas com deficiência.

Segundo a Fundação Getúlio Vargas, foram registrados 19.932 candidatos inscritos, uma concorrência de aproximadamente 996 candidatos por vaga. Entretanto, no dia da prova esse número costuma baixar por conta das abstenções.