Concurso Ministério da Justiça: divulgado resultado final da avaliação de títulos

O candidato que se autodeclarou negro será submetido, no dia 13 de março de 2022, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros para concorrer às vagas reservadas.

O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site da banca , a partir do dia 9 de março de 2022, para verificar o seu horário e o seu local de realização do procedimento de heteroidentificação, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar o procedimento no local e no horário designados na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.