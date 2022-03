PGDF retifica edital de concurso com 65 vagas para procuradores

(foto: Divulgação) A Procuradoria-Geral do Distrito Federal divulgou, no Diário Oficial desta terça-feira (8/3), uma retificação do edital para provimentos de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de procurador, categoria I.





De acordo com o documentos, foram modificados os subitens 11.12, 12.8.1, 13.12.1, 14.3, 15.8, 16.1, 16.2 e 16.2.1 e do Anexo I do edital nº 1 – PGDF, de 9 de fevereiro de 2022; e inclusos, no referido edital, os subitens 11.15.1, 13.22, 16.3 e 16.3.1, conforme a seguir especificado, bem como a exclusão do subitem 14.1.1. Confira aqui a retificação completa.





O Cebraspe divulgará a imagem da folha de respostas dos candidatos que realizaram a prova objetiva, exceto a dos candidatos cujas provas tiverem sido anuladas e dos que tiverem sido eliminados na forma dos subitens 17.22 e 17.24 deste edital, no site , em data a ser informada no edital de resultado provisório na prova objetiva. A referida imagem ficará disponível até 60 dias corridos da data de publicação do resultado final no concurso público.





O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na prova discursiva disporá do período estabelecido no cronograma, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.





Para cada sistema de concorrência, as provas discursivas serão corrigidas de acordo com os seguintes critérios:





a) ampla concorrência: serão corrigidas as provas discursivas dos 162 candidatos melhores classificados nas provas objetivas, respeitados os empates na última posição;





b) candidatos que se autodeclararam negros: serão corrigidas as provas discursivas dos 78 candidatos melhores classificados na prova objetiva, respeitados os empates na última posição;





c) candidatos que se autodeclararam pessoas com deficiência: serão corrigidas as provas discursivas dos 78 candidatos melhores classificados na prova objetiva, respeitados os empates na última posição;





d) candidatos que se declararam hipossuficientes: serão corrigidas as provas discursivas dos 42 candidatos melhores classificados na prova objetiva, respeitados os empates na última posição.





Fica assegurado ao candidato o direito de acesso à gravação da prova oral, durante prazo de interposição contra o resultado provisório na prova oral.





Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data do envio.