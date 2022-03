Concurso EPCAR tem edital publicado com oferta de 130 vagas

Foi publicado o edital referente ao concurso da EPCAR ( Escola Preparatória de Cadetes do Ar), para formação de cadetes da aeronáutica. São ofertadas no total 130 vagas, sendo 110 vagas destindas ao sexo masculimo e 20 vagas ao sexo feminino.

Desse número total de vagas, 20% são dedicadas para pessoas negras.

É requisito ao candidato ter o ensino fundamental.

O curso de formação tem duração de três anos, sendo equivalente ao ensino médio regular do Sistema Nacional de Ensino.

O CPCAR, ministrado pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), em Barbacena/MG, destina-se a preparar jovens para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV)da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga/SP

Inscrições:

As inscrições serão iniciadas às 10h do dia 4 de abril e se encerrarão às 9h do dia 20 do mesmo mês. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente nos endereços eletrônicos do exame

.

O valor da taxa é de R $80. Sendo possível pedir a isenção do valor durante todo o período de inscrição.

Provas:

As provas escritas serão aplicadas no dia 3 de julho, com os portões sendo fechados às 9h, segundo o horário de Brasília. Os gabaritos provisórios devem ser publicados no dia 6 de julho.

Os conteúdos cobrados nas provas serão referente às disciplinas:

Língua portuguesa;

Matemática;

Língua inglesa;

e uma redação.

Depois de aprovado na escrita, o candidato ainda deverá realizar as seguintes etapas:

Inspeção de saúde (INSPSAU);

Exame de aptidão psicológica (EAP);

Teste de avaliação do condicionamento físico (TACF);

Procedimento de heteroidentificação complementar (PHC); e

Validação documental.