CRBio da 4º Região divulga nova retificação de concurso público

(foto: Divulgação) O Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo , organizador do concurso do Conselho Regional de Biologia da 4º Região, divulgou uma nova retificação do certame que tem como objetivo o provimento de cargos de níveis médio/técnico e superior.





Conforme o documento ( retificação II ) houve alteração nos requisitos mínimos exigidos para o cargo de analista administrativo, sendo que os candidatos inscritos para a função poderão solicitar a devolução do valor de inscrição no prazo de 4 a 11 de março de 2022.





A boa notícia é que, as inscrições, que tiveram início no dia 27 de janeiro de 2022, ficam prorrogadas até 10 de março de 2022, exclusivamente via internet por meio do site Nosso Rumo. Para homologar a participação no certame, é necessário quitar o boleto da taxa de inscrição, no valor de R$ 62 a R$ 79.





Os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital puderam solicitar a isenção da taxa nos dias 27 e 28 de janeiro de 2022.





Em meados de fevereiro, o concurso já havia sido retificado . O documento (retificação I), alterou os requisitos do cargo de Técnico Agente Fiscal (2), exigindo nível médio, carteira nacional de habilitação, no mínimo B, com pontuação que permita, nos termos da legislação de trânsito, o pleno exercício do direito de dirigir.

Certame





De acordo com o edital , serão preenchidas cinco vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Técnico Agente Fiscal (2);

Técnico de Contabilidade e Orçamento (1);

Técnico de Tecnologia da Informação (1) e

Analista Administrativo (1).





Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de níveis médio/técnico ou superior, bem como registro no respectivo conselho de classe, dentre outros requisitos que constam no edital.





Os servidores vão cumprir carga horária de 40 horas semanais e contarão com salários de R$ 3.657,54 a R$ 7.360,52 ao mês, além de outros benefícios.





Procedimentos para participação

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a prova objetiva prevista para ser aplicada no dia 27 de março de 2022, na cidade de Belo Horizonte. Dito isto, o conteúdo programático será constituído por questões de língua portuguesa, noções de informática e conhecimentos específicos.





O prazo de validade do presente Concurso Público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.