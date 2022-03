Concurso TJDFT: aprovados poderão atuar em nove tribunais

(foto: TJDFT/Divulgação) Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) publicou a primeira retificação no edital do concurso com 112 vagas. A informação saiu no Diário Oficial da União de 25 de fevereiro e também pode ser verificada no site do tribunal. Dentre as mudanças, destaca-se a possibilidade dos aprovados serem aproveitados por outros tribunais.

Os aprovados no concurso TJDFT poderão ser convocados para atuar em outros órgãos do Poder Judiciário da União, além do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Desde que obedecida a ordem de classificação e a conveniência administrativa, com observância da identidade do cargo e do expresso interesse do candidato.

Os tribunais que os aprovados no concurso poderão ser aproveitados são:

TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios);

STF (Supremo Tribunal Federal);

STJ (Supremo Tribunal de Justiça);

STM (Supremo Tribunal Militar);

TSE (Tribunal Superior Eleitoral);

TST (Tribunal Superior do Trabalho);

TRT 10 (Tribunal Regional do Trabalho do Trabalho da 10ª Região);

TRE DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal);

TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região).

Caso o candidato seja convocado para outro tribunal e não tenha interesse, permanecerá na lista do TJDFT.

O concurso