Concurso Bombeiros PA: sai edital com 405 vagas para soldados

(foto: cbmpa/rEPRODUÇÃO) Corpo de Bombeiros do Pará publicou um novo edital de concurso público. A oferta é de 405 vagas para soldado (praça). O documento foi publicado no Diário Oficial do estado, nesta quinta-feira (3/3). Os salários iniciais são superiores a R$3,9 mil.

Do total de vagas, 364 são para homens e 41 para mulheres. Para se candidatar é preciso ter certificado ou atestado de conclusão do ensino médio e idade entre 18 e 30 anos. Além de altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

Durante o curso de formação, o Aluno Praça BM receberá remuneração de R$848,16 e auxílio-alimentação de R$942,03. Após a conclusão do curso, já na condição de Praça BM, passará a receber R$3.053,39, além de auxílio-alimentação de R$942,03.

As inscrições já estão abertas. Os interessados poderão se candidatar até 7 de abril, pelo site do Instituto AOCP , organizador do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 68,50. Somente membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico), poderão solicitar a isenção da taxa. Para isso será necessário enviar a documentação comprobatória da condição de 3 a 7 de março, pelo portal do Instituto AOCP.

Provas O novo concurso do Corpo de Bombeiros do Pará será composto por cinco etapas: 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva, classificatório e eliminatório;

2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, compreendendo testes psicológicos (teste de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas) e entrevista;

3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde, de caráter eliminatório;

4ª Etapa – Teste de Avaliação Física, de caráter eliminatório;

5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais, de caráter eliminatório. Com exceção da investigação dos antecedentes pessoais, as etapas serão realizadas nas cidades de: Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém. O local de prova deverá ser escolhido pelo candidato no momento da inscrição.

A prova objetiva está marcada para o dia 15 de maio. Nessa etapa, os candidatos deverão responder a 90 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática, 10 de Raciocínio Lógico, 15 de Química, 15 de Física, 10 de Biologia e 15 de Legislação Específica. O exame objetivo terá como valor máximo 160 pontos. O participante deverá obter, pelo menos, 50% do total de pontos, para ser considerado habilitado para prosseguir nas próximas etapas da seleção.

Para o exame de avaliação psicológica, por exemplo, serão convocados os classificados em posição até três vezes o número de vagas. Nessa fase o candidato será considerado indicado ou contraindicado de acordo com o perfil exigido para frequentar o curso de formação de praças. O teste coletivo está previsto para 10 de julho. Já as entrevistas individuais devem ocorrer de 11 a 17 de julho.

Já a terceira etapa do concurso, exame de avaliação de saúde, será realizada, entre 14 a 18 de setembro, por meio de: a) avaliações antropométrica e médica, que se basearão na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos apresentados pelos candidatos; b) avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológica e antropométrica.

A quarta etapa, o TAF será constituído pelos seguintes exercícios: flexão de braços na barra fixa (barra pronada); abdominal em decúbito dorsal, em 45º; flexão de braço no solo; corrida de 12 (doze) minutos; natação 50 (cinquenta) metros. Os testes serão realizados em dois dias (entre 14 e 23 de outubro), sendo: 1º dia: flexão de braços na barra fixa (barra pronada); abdominal em decúbito dorsal, em 45º; flexão de braço no solo e corrida, nesta ordem; 2º dia: natação.

Por fim, a quinta etapa será a Investigação dos Antecedentes Pessoais, realizada durante o transcurso do concurso, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal. O objetivo é buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de Praça BM. Essa etapa abrangerá o tempo anterior ao ingresso e será realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará - CBMP. Ela será iniciada por ocasião da aprovação do candidato na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos e terminará com a efetivação do seu ingresso como Praça BM. Serão convocados para a apresentação da documentação relativa a 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais, todos os convocados para a 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica. O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.