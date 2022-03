Secretaria de Saúde do DF divulga resultado de processo seletivo para médicos

(foto: Divulgação) Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou, no Diário Oficial do DF desta quinta-feira (3/3), o resultado do processo seletivo simplificado emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde – Médicos, para a complementação da força de trabalho, visando o atendimento à população do Distrito Federal no combate à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

O edital de abertura desta seleção foi publicada no DODF do dia 01 de fevereiro de 2022.

Conforme o documento, a aprovação e classificação dos candidatos fora do número de vagas imediatas previstas no edital normativo, não gera qualquer direito à contratação, que ocorrerá de acordo com a situação de emergência e necessidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito.

A convocação oficial dos candidatos para o processo de contratação dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), site da SES/DF e por Correspondência Eletrônica (e-mail), de acordo com o informado pelo(a) candidato(a) no cadastro no ato da inscrição para a sua localização.

Já a convocação para admissão dos candidatos aprovados obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação, não gerando a aprovação, qualquer direito à contratação. O não comparecimento do candidato no prazo estipulado para contratação significará a exclusão do candidato no certame.

A lista com o nome dos aprovados está disponível no Diário Oficial do DF, na página 25, por ordem do número de inscrição, nome completo, nota final e ordem de classificação.

O Governo do Distrito Federal (GDF) tinha a expectativa de que os médicos comecem a trabalhar no fim de fevereiro. O que não ocorreu. Eles devem atuar no combate à covid-19 nas regiões de saúde, de acordo com a necessidade de cada região.

Os selecionados vão cumprir carga horária de 20 horas semanais e serão contemplados com remuneração de R $6.327,00. Os profissionais serão contratados por um ano, com possibilidade de renovação para mais um.

Concurso para efetivos

A Secretaria de Saúde também recebeu autorização para realizar um novo concurso público para o provimento de cargos efetivos. Ao todo serão ofertadas 381 vagas, sendo 50 vagas para cirurgiões dentistas, 101 para enfermeiros e 230 para médicos, todos de carreira. A espera é pelo lançamento do edital em dois meses.