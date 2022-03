Tem uma ideia, mas falta deslanchar? Sebrae abre inscrições para workshop

As inscrições para o 'Fator S Agita', do Sebrae, devem ser feitas até sexta (4/3) em Pouso Alegre (foto: WOCInTech/Nappy)

Empreendedores, estudantes ou qualquer pessoa com uma ideia criativa podem se inscrever em um workshop gratuito do Sebrae. É a primeira edição do ano do "Fator S Agita" em Minas Gerais. A capacitação será entre 13 e 14 deste mês e tem 60 vagas para a regional de Pouso Alegre. Mas atenção! O evento será presencial e o prazo para as inscrições é apenas até esta sexta-feira (4/3).