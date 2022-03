PGDF retifica edital de concurso para procuradores efetivos

(foto: PGDF/Divulgação) concurso que visa contratar 65 procuradores de forma efetiva e imediata. A alteração foi publicada do Diário Oficial do Distrito Federal, nesta quarta-feira (2/3), na página 78.

Assinada pelo Procurador-geral adjunto, Idenilson Lima da Silva, o edital de alteração retifica a lista de conhecimentos específicos constantes do subitem 18.2 do Edital nº 1 para os três grupos de questões da prova objetiva.

Segundo o edital, a avaliação conta com quatro etapas: provas objetivas, provas discursivas, provas orais e avaliação de títulos. A primeira, objetiva, está prevista para 5 de junho e irá cobrar 200 questões divididas em três grupos.

Os exames discursivos estão previstos para os dias 12, 13 e 14 de agosto. Na etapa, os candidatos irão escrever uma redação e responderão a três questões discursivas sobre os grupos.

Para concorrer, é necessário ter curso de nível superior completo em direito, além de registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os profissionais contratados terão ganhos iniciais de R$ 22.589,59, além de diversos benefícios. Inscrições O período de inscrições será aberto a partir das 10h do dia 4 de abril, pelo site do Cebraspe. Os interessados poderão se inscrever até 3 de maio, às 18h. A taxa de participação é de R$ 240 e os inscritos podem solicitar isenção de 3 a 10 de março.

Ainda de acordo com o cronograma, a prova oral será realizada em 23 de outubro.

O prazo de validade do concurso será de dois anos.