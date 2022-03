Detran da Amazonas abre concurso público com mais de 180 vagas

(foto: Detran AM/Divulgação) Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) lançou um novo edital de concurso público. A oferta é de 183 vagas com formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior que irão atuar em 28 municípios.

As vagas foram divididas em:

Nível médio:

Técnico Administrativo; Técnico de Informática; Técnico Vistoriador de Veículos.

Nível superior:

Administrador; Agente de Trânsito; Analista de Sistema de Informação; Analista Jurídico; Arquiteto; Arquivista; Assistente Social; Comunicação Social; Contador; Designer; Economista; Engenheiro com Especialização em Trânsito; Estatístico; Examinador de Trânsito - CNH Categoria AB; Examinador de Trânsito - CNH Categoria AD; Examinador de Trânsito - CNH Categoria AE; Médico com Especialização em Medicina de Tráfego ou Perícia de Trânsito; Pedagogo; Perito de Acidente de Trânsito; Psicólogo com Especialização em Trânsito.

Há a reserva de vagas para pessoas com deficiência.

A jornada de trabalho é de 40h/semanais, com remuneração de R$ 2.300 para cargos de nível médio e R$ 5.500 para cargos de nível superior.

Os municípios para lotação são: 1 Apuí 2 Autazes 3 Barcelos 4 Boca do Acre 5 Carauari 6 Careiro Castanho 7 Coari 8 Eirunepé 9 Guajará 10 Humaitá 11 Iranduba 12 Itacoatiara 13 Itapiranga 14 Juruá 15 Lábrea 16 Manacapuru 17 Manaus 18 Manaquiri 19 Manicoré 20 Maués 21 Nova Olinda do Norte 22 Novo Airão 23 Parintins 24 Presidente Figueiredo 25 Rio Reto da Eva 26 São Gabriel da Cachoeira 27 Tabatinga 28 Tefé

Inscrição:

As inscrições serão realizadas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), entre as 9h do dia 8 de março e as 18h do dia 6 de abril de 2022. O valor da taxa de inscrição será de R$ 65 para os cargos de nível médio e de R$ 75 para os cargos de nível superior.

Prova:

Será aplicada a prova objetiva para todos os cargos. Para os cargos de nível superior, ainda terá a aplicação da prova discursiva e a prova de títulos, além do teste de aptidão física para o cargo de Agente de Trânsito. A aplicação das provas objetivas e discursivas está prevista para o dia 15 de maio.

A prova objetiva será formada por 60 questões de conhecimentos gerais e específicos. A prova discursiva será constituída por uma redação.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, após a homologação final, podendo ser prorrogado por igual período.