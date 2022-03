Oportunidade: 62 concursos abertos e mais de 7.500 vagas

Há concursos abertos para várias regiões do Brasil, como para Universidade Federal de Alfenas (foto: Tumisu/Pixabay) Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 62 concursos e 7.542 vagas, além de cadastro de reserva. No Distrito Federal, há três concursos abertos com 164 vagas. Para o Centro-Oeste, há oito seleções abertas com 565 oportunidades. Nos conselhos regionais, há nove concursos com 574 postos vagos. Entre os nacionais, há três certames abertos para 1.341 oportunidades. Há ainda 26 seleções para outras regiões com 4.723 vagas. Nas universidades federais, são 10 processos seletivos e 149 oportunidades. Há três concursos nos institutos federais, com 92 vagas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT)

Inscrições até 14 de março no site . Concurso com 65 vagas para os cargos de analista jurídico e técnico judiciário do tribunal das seguintes especialidades: administração (3); análise de dados (5); análise de sistemas (5); área judiciária (36); arquivologia (1); contabilidade (3); engenharia elétrica (2); estatística (2); medicina do trabalho (2); medicina (psiquiatria) (2); oficial de justiça avaliador federal (5); psicologia (4); segurança da informação (5); serviço social (9); suporte em tecnologia da informação (4); área administrativa (20) e enfermagem (4). Salário: entre R$ 7.591,36 e R$ 12.455,30. Taxa: entre R$ 80,00 e R$ 120.





MARINHA DO BRASIL - FUZILEIRO NAVAL

Inscrições de 14 de fevereiro até 24 de março no site. Concurso com vagas nas Unidades da MB no Rio de Janeiro-RJ (580); Unidades da MB em Brasília-DF (100); Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande-RS (60); 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas - Belém-PA (8); 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas - Ladário-MS (50); 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas - Manaus-AM (100); Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal-RN (50); Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador-BA (8); BtlDefNBQR - Aramar-SP (4). Salários: 1.303,90. Taxas: R$ 40.





ELETROBRÁS

Inscrições de 21 de março no site . Concurso com 137 vagas para especialista em proteção radiológica (1); especialista em segurança de área protegida de nuclear (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico eletricista: técnico em construção civil (1); técnico em eletromecânica (4); técnico em eletrônica (3); técnico em eletrotécnica (6); técnico em mecânica (6); técnico em meio ambiente (2); técnico em química (1); administrador (7) advogado (3); analista – comunicação social (1); analista em proteção radiológica (1); analista de sistemas – aplicações e segurança de tic (3); analista de sistemas – gestão e governança de tic (2); arquivista (1); assistente social (1); biólogo (1); contador (2); designer (1); economista (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro auditor (1); engenheiro civil (4); engenheiro de análise probabilística de segurança (1); engenheiro de produção (1); engenheiro de seguranca do trabalho (1); engenheiro de telecomunicações (1); engenheiro de treinamento (4); engenheiro eletricista (8); engenheiro eletrônico (8); engenheiro mecânico A (17) engenheiro mecânico B (3); engenheiro metalúrgico (3); engenheiro nuclear (1); engenheiro químico (2); físico A (1); físico B (2); pedagogo: (1); químico (1).

Salários: R$ 3.600 e R$ 7.300. Taxas: entre R$100 e R$150.





CENTRO-OESTE





PREFEITURA DE NOVO TABAPORÃ (MT)

Inscrições até 28 de fevereiro no endereço da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Leonor. Concurso com 8 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 1.550. Taxa: não há.





PREFEITURA DE PARAÍSO DAS ÁGUAS (MS)

Inscrições até 2 março no site . Concurso com 129 vagas para os cargos de atendente de berçário; auxiliar de cozinha (2); auxiliar de serviços gerais (16); cozinheira (2); trabalhador braçal (6); vigilante; zelador (5); auxiliar de administração (7); auxiliar de enfermagem (1); motorista de veículos leves; motorista de veículos pesados (6); operador de máquinas leves (1); operador de máquinas pesadas (1); recepcionista (1); agente comunitário de saúde (2); agente de combate a endemias (2); assistente de administração (4); auxiliar de saúde bucal I (2); auxiliar de saúde bucal II (1); técnico em enfermagem (8); técnico em gesso (na área hospitalar) (1); técnico em informática (1); técnico em radiologia; professor anos iniciais (18); professor de educação especial (3); professor de educação infantil (9); professor de artes (2); professor de educação física (2); professor de história (1); professor de inglês (3) professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (5); arquiteto; advogado; analista de informática; assistente social II (1); cirurgião dentista I; contador; educador físico (2); enfermeiro (2); engenheiro agrônomo; engenheiro civil; engenheiro sanitarista e ambiental; farmacêutico (1); fisioterapeuta I; fisioterapeuta II (2); nutricionista II (1); orientador social II (2) e psicólogo II; auxiliar de serviços gerais (1); encanador (1); oficial de manutenção (2) e assistente de administração (1). Salário: entre R$ 1.248,60 e R$ 6.398,95. Taxa: de R$ 90 e R$ 145.





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS (MPGO)

Inscrições até 7 de março no site Concurso com 35 vagas para os cargos Analista Contábil (5); Analista em Edificações / Arquitetura e Urbanismo (2); Analista em Informática (1); Analista em Serviço Social (1); Analista Jurídico (2); Assistente Administrativo (6); Assistente de Informática (3); Assistente Programador (4) e Secretário Assistente (11). Salário: entre R$ 4.437,22 e R$ 8.912,97. Taxa: entre R$ 85 e R$ 110.





SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS (SEAD-GO)

Inscrições até 10 de março no site . Concurso com 329 vagas para analista nas especialidades de agrimensura (9), arquitetura (20), engenharia (90), gestão e desenvolvimento de pessoas (50), licitações e contratos (90), tecnologia da informação (30), apoio jurídico do tesouro estadual (10), contabilidade de tesouro estadual (10), orçamento e finanças de tesouro estadual (20). Salário: R$ 4.838,66. Taxa: R$ 100.





CAMARA DE CAMPO GRANDE (MS)

Inscrições até 13 de março pelo site. Concurso com 20 vagas para técnico administrativo (15); assistente social (1); analista administrativo (2) e tradutor de libras (2). Salários: entre R$ 2.342,39 e R$ 3.972,58. Taxa: entre R$ 90 e R$ 100.





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA (CISA-MT)

Inscrições de 9 de março a 17 de março no endereço da sede do CISA: Avenida da Saudade, 2-200, São Félix do Araguaia. Concurso com 31 vagas mais cadastro de reserva para nível fundamental - auxiliar de serviços gerais (4); cozinheiro (3); nível médio/técnico - guarda (cr); técnico em enfermagem (10); recepcionista (4); técnico em radiologia (1); e nível superior - farmacêutico/bioquímico (1); assistente social (2); enfermeiro (1); médico anestesiologista (1); médico cirurgião geral (1); médico pediatra (1); médico ortopedista (1); médico clínico geral (1) e nutricionista (CR). Salários: entre R$ 1.212 e R$ 13.935,42. Taxa: não informada.





CONSELHOS REGIONAIS





CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 4ª REGIÃO

Inscrições até 21 de março no site .Concurso com vagas para nível médio, técnico superior e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal do CRN-4. Taxa: R$ 55 e R$ 65.





CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA TERCEIRA REGIÃO (CTR-03)

Inscrições até 1 de março no e-mail: selecao@crt03.gov.br . Concurso com 4 vagas para agente de fiscalização nos estados de alagoas (1), paraíba (1), recife (1) e sergipe (1). Salário: R$ 2.900. Taxa: não há.





CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA (4ª REGIÃO - MG)

Inscrições até 6 de março pelo site . Concurso com 5 vagas para nível médio - técnico agente fiscal (2), técnico de contabilidade e orçamento (1), técnico de tecnologia da informação (1); e nível superior — analista administrativo (1). Salários: entre R$ 3.657,54 e R$ 7.360,52. Taxas: entre R$ 62 e R$ 79.





CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ (PR)

Inscrições até 7 de março no site . E e no email: contato@quadrix.org.br . Concurso com 2 vagas imediatas para os cargos de assistente administrativo (1) e advogado (1); e vagas em cadastro reserva de agente de fiscalização; médico veterinário. Salário: entre R$ 1.381,51 a R$ 9.005,22. Taxa: entre R$ 55 e R$ 75.





CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE SANTA CATARINA (SC)

Inscrições até 7 de março no site . Concurso com 360 vagas para os cargos de assistente administrativo (165); técnico de tecnologia da informação (20); agente fiscal (145); contador (15) e analista de tecnologia da informação (15). Salário: entre R$ 2.357,06 e R$ 3.839,41. Taxas: entre R$ 44,62 e R$ 52,38.





CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA (3ª REGIÃO - MT/GO/MG)

Inscrições até 14 de março pelo site . Concurso com 5 vagas mais cadastro de reserva para os cargos de auxiliar/assistente administrativo (4); fiscal biomédico (1) e jornalista. Salários: entre R$ 1.934 e R$ 3.850. Taxa: entre R$ 52 e R$ 58.





CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL (MS)

Inscrições até 14 de março pelo site . Concurso com 140 vagas para cadastro de reserva nos cargos de agente fiscal; auxiliar administrativo; advogado, contador, jornalista, médico veterinário fiscal e técnico em informática. Salários: entre R$ 2.217,45 a R$ 8.053,06. Taxa: entre R$ 48 e R$ 55.





CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO (CREMESP)

Inscrições até 21 de março no site . Concurso com 56 vagas para nível fundamental - motorista (2), oficial de manutenção (1); para nível médio - oficial administrativo (32), operador de call center (1); e para nível superior - advogado (1), analista de gestão de pessoas (2), analista de gestão financeira e contábil (2), analista de suporte (1), analista de tecnologia da informação (3), assistente social (1), bibliotecário (1), jornalista (1), médico fiscal (9). Salários: entre R$ 2.905,04 e R$ 10.377,29. Taxa: entre R$ 53 e R$ 93.





OUTRAS REGIÕES

PREFEITURA DE BALNEÁRIO PIÇARRAS (SC)

Inscrições até 2 março no site . Concurso com 105 vagas para as áreas de engenheiro agrônomo; engenheiro civil; geólogo; oceanógrafo; arquiteto; cirurgião dentista (5); enfermeiro (1); engenheiro civil; fiscal fazendário II (2); médico (clínico geral) (2); médico (clínico geral) (10); pedagogo (1); psicólogo (3); terapeuta ocupacional (1); artesão (1); auxiliar de saúde bucal (5); fiscal de obras II (2); técnico de enfermagem (1); técnico de raio x (1); agente comunitário de saúde (55) e agente de combate às endemias (15). Salário: entre R$ 1.612,24 e R$ 16.383,56. Taxa: entre R$ 90 e R$ 100.





PREFEITURA DE TROMBUDO CENTRAL (SC)

Inscrições até 2 de março no site . Concurso com 51 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (5); calceteiro (1); merendeira (5); operário braçal (3); pedreiro/carpinteiro (1); encanador/eletricista; inseminador; motorista (4); agente de endemias (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de sala (5); auxiliar odontológico (2); fiscal de vigilância sanitária (1); fiscal de tributos; técnico em enfermagem (2); técnico de segurança do trabalho (1); analista de compras e licitação (1); assistente social (1); controlador interno; encarregado depto de pessoal (1); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo; engenheiro civil; farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo; médico ESF (2); médico veterinário (1); odontólogo (1); psicólogo (1); técnico esportivo; professor atendente educacional especializado (1); professor de arte (1); professor de ciências (1); professor de educação infantil; professor de educação física (1); professor de ensino fundamental; professor de ensino religioso (1); professor de história (1) e professor de matemática (1). Salário: entre R$ 1.326,67 e R$ 19.132,38. Taxa: entre R$ 50 e R$ 100.





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE (RS)

Inscrições até 3 de março no site . Concurso com 45 vagas mais cadastro de reserva para nível médio - assessor legislativo I (5); assistente legislativo I (33); eletrotécnico (2); técnico em informática (2); e nível superior - Analista de Tecnologia da Informação; Contador I; Engenheiro Civil (2); jornalista radialista (CR); jornalista repórter (1); jornalista repórter fotográfico (CR); médico (CR); procurador (CR); taquígrafo I (CR). Salários: entre R$ 2.680,50 e R$ 21.506,85. Taxa: R$ 150.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL (TJ-RS)

Inscrições até 4 de março no site ou no endereço: Rua Washington Luiz, nº 896, Centro Histórico. Concurso com 28 vagas para analista do Poder Judiciário - serviço social (4) e oficial de justiça estadual (24). Salários: entre R$ 6.361,94 a R$ 7.352,93. Taxa: R$ 212.





PREFEITURA DE CAMPO MAGRO (PR)

Inscrições até 4 de março no endereço: Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, situado na Rodovia Gumercindo Boza, nº 20.823, Km 20, Centro. Concurso com 11 vagas para farmacêutico (2), médico da família (5), nutricionista (1), odontólogo (1) e psicólogo (2). Salários: entre R$ 4.082,47 e R$ 12.247,50. Taxa: não há.





PREFEITURA DE CARAPICUÍBA (SP)

Inscrições até 4 de março no site bit.ly/3JC9JH7 . Concurso com 9 vagas para médicos nas áreas de: clínico geral (2), pediatria (5) e psiquiatria (2). Salário: entre R$ 6.069,39 e R$ 14.235,36. Taxa: R$ 29.





SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ESTADO DO ACRE (SEPLAG-AC)

Inscrições até 5 de março no site . Concurso com vagas para cadastro reserva de cargos nas áreas de administração; ciências contábeis; economia; letras português; jornalismo; publicidade e propaganda; química; análise e desenvolvimento de sistemas; gestão pública; recursos humanos; rede de computadores; sistemas da informação e sistemas para internet. Salário: entre R$ 420 e R$ 630. Taxa: não há.





AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A (AMAZUL)

Inscrições até 6 de março no site . Concurso com 140 vagas imediatas mais cadastro de reserva (CR), para nível médio ou médio técnico - assistente administrativo (2), operador de processos (CR), projetista de eletricidade (1), projetista de engenharia civil (2), projetista de instrumentação e controle (1), projetista mecânico/tubulação (1), projetista mecânico (1), técnico em eletrotécnica (2), técnico industrial/estruturas (3), técnico de edificações (CR), técnico de eletricidade/eletrotécnica (CR), técnico de eletrônica (CR), técnico de informática (CR), técnico de instrumentação (CR), técnico de química (1), técnico de mecânica (5), técnico de radioproteção (CR), técnico de secretariado (CR), técnico projetista (2), técnico de soldagem (1); e para nível superior - advogado (3), analista de administração (4), analista de negócios (1), analista de recursos humanos (2), analista de desenvolvimento de sistemas (2), analista de relações institucionais (1), assistente social (CR), arquiteto (2), contador (1), designer gráfico (1), editor de tv e vídeo (CR), engenheiro de aplicativo em computadores (1), engenheiro civil (3), engenheiro de controle e automação (5), engenheiro de computação (3), enhgenheiro de controle da qualidade (1), engenheiro de materiais (6), engenheiro eletricista (9), engenheiro eletrônico (2), engenheiro de energia (3), engenheiro mecânico (26+CR), engenheiro mecatrônico (2), engenheiro naval (4), engenheiro nuclear (8), engenheiro de produção (9), engenheiro químico (10), engenheiro de segurança do trabalho (2), engenheiro de telecomunicações (3), especialista de radioproteção (CR), estatístico (CR), farmacêutico (CR), físico (1), jornalista (CR), matemático (1), médico do trabalho (1), psicólogo (CR), químico (1), tecnólogo em fabricação mecânica (CR). Salários: entre R$ 2.958,36 e R$ 7.506,47. Taxas: R$ 70 a R$ 95.





PREFEITURA DE SUZANO (SP)

Inscrições até 6 de março no site . Concurso com 56 vagas para os cargos de ajudante geral (4); motorista (3); motorista de ambulância (3); operador de máquinas pesadas (2); sepultamento (4); agente de trânsito (2); agente fiscal de transporte (2); auxiliar administrativo (4); administrador de parques públicos municipais (1); agente fiscal de obras (2); agente fiscal de posturas (2); mecânico (1); técnico em enfermagem; técnico em enfermagem plantonista (1); agente fiscal tributário (1); arquiteto (1); enfermeiro; enfermeiro plantonista; engenheiro civil (1); farmacêutico; médico 10h; médico 20h; médico 30h; médico clínico geral 10h; médico clínico geral 20h (2); médico clínico geral plantonista 24h (2); médico ginecologista 10h (2); médico ginecologista 20h (2); médico neurologista 10h (2); médico ortopedista 20h (2); médico otorrinolaringologista 20h; médico pediatra 20h (2); médico pediatra plantonista 24h (2); médico pneumologista 20h (1); médico psiquiatra 20h (2); médico psiquiatra infantil 20h (2) e psicólogo. Salário: entre R$ 1.595,77 e R$ 9.143,10. Taxa: entre R$ 53 e R$ 93.





PREFEITURA DE ALVORADA (RS)

Inscrições de 7 de fevereiro até 8 de março no endereço da Secretaria de Educação, no endereço Av. Wenceslau Fontoura, 211. Concurso com 158 vagas para assistente de alfabetização voluntário. Salário: R$ 150. Taxa: não há.





PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU (RJ)

Inscrições até 9 de março no site . Concurso com 76 vagas para ensino fundamental - agente escolar (10); ensino médio - agente de creche (20), professor A (20); e ensino superior - professor de artes (3), professor de ciências (3), professor de educação física (10), professor de geografia (2), professor de história (2), professor de língua inglesa (1), professor de língua portuguesa (2), professor de matemática (2), supervisor de ensino (1). Salários: entre R$ 1.026 e R$ 1.722,54. Taxa: entre R$ 50 e R$ 90.





PREFEITURA DE TIMBÉ DO SUL (SC)

Inscrições até 11 de março . Concurso com 120 vagas mais cadastro de reserva para nível fundamental - auxiliar de serviços gerais I (6); auxiliar de serviços gerais II (10); carpinteiro (2); mecânico (1); merendeira (8); motorista de caminhão - C (3); motorista de ônibus e van - D (6); motorista de veículos leves - B (2); pedreiro (1); operador de equipamentos I - C (2); operador de equipamentos II - C (2); operador de equipamentos III - C (1); vigia (4); auxiliar de enfermagem - posto de saúde (1); monitor de apoio e transporte escolar (2); monitor de creche e pré-escolar (10); nível médio - agente administrativo (2); agente de turismo (1); agente de vigilância sanitária (1); assistente administrativo (2); atendente de farmácia(1); auxiliar administrativo (3); monitor de ensino fundamental (4); monitor de programas sociais (4); auxiliar de enfermagem - ESF (2); técnico em enfermagem (3); e nível superior - agente de controle interno (1); assistente social (1); assistente social - CRAS (1); contador (1); coordenador do CRAS (1); enfermeiro - ESF (CR); enfermeiro - posto de saúde (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (2); médico - ESF (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (1); odontólogo - ESF (1); orientador educacional (1); professor de artes (1); professor de educação física - bacharel (1); professor de educação física - licenciatura (1); professor de educação infantil (5); professor de ensino fundamental - 1º a 4º série (3); professor de ensino fundamental - inglês (2); professor supletivo ciências aplicadas II - ciências e biologia (1); técnico pedagógico (1). Salário: entre R$ 1.126,96 e R$ 12.945,39. Taxa: R$ 70 a R$ 150.





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS (SEFAZ-AM)

Inscrições até 14 de março no site . Concurso com 210 vagas para: assistente administrativo da fazenda estadual (50); auditor fiscal de tributos estaduais (60); auditor de finanças e controle do tesouro estadual (25); analista de tecnologia da informação da fazenda estadual (15); técnico de arrecadação de tributos estaduais (25) e técnico da fazenda estadual (35). Salários: entre R$ 5.000,69 e R$ 23.548,96. Taxa: R$ 80 e R$ 135.





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE AMAZONAS (PGE-AM)

Inscrições até 16 de março no site . Concurso com 51 vagas para nível médio - assistente procuratorial (15); e nível superior - analista procuratorial (20), técnico em gestão procuratorial (9). Salários: entre R$ 3.864,24 a R$ 7.338,30. Taxa: R$ 150 a R$ 160.





COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DA PARAÍBA (DOCAS-PB)

Inscrições até 17 de março no site . Concurso com 15 vagas mais cadastro de reserva para nível médio - assistente administrativo (6); e nível superior — administrador (2), advogado (2), contador (1), engenheiro civil (2), engenheiro ambiental (1), técnico de segurança do trabalho (1). Salário: entre R$ 1.680 e R$ 5.040. Taxa: entre R$ 95 e R$ 115.





PREFEITURA DE CUBATÃO (SP)

Inscrições até 17 de março pelo site . Concurso com 47 vagas para os cargos de agente cultural I - agente de cultura (6); agente cultural I - bibliotecário (1); agente cultural I - professor de arte (1); analista I - analista de sistema (1); analista I - analista orçamentário (1); analista I - assistente administrativo (3); analista I - jornalista (1); analista I - analista econômico (1); especialista em saúde I - médico do trabalho (2); especialista serv. público I - engenheiro segurança trabalho (2); téc. nível médio - operador de som (2); téc. nível médio - técnico em defesa civil (6); téc. nível médio - topógrafo (2); orientador educacional (9); coordenador pedagógico (6) e supervisor de ensino (3). Salários: entre R$ 3.106,58 e R$ 6.873,69. Taxa: entre R$ 74 e R$ 92.





PREFEITURA DE NILÓPOLIS (RJ)

Inscrições até 18 de março no site . Concurso com 394 vagas mais cadastro de reserva para nível fundamental - cuidador de saúde (16); inspetor de alunos (16); motorista (5); motorista categoria mínima "D" (3); vigia (5), nível médio - auxiliar de educação infantil (73); intérprete de libras (1); oficineiro (4); professor I da educação infantil ao 5ª ano (198), e nível superior - biólogo (1); nutricionista (5); orientador educacional (1); orientador pedagógico (1); professor III de ciências (4); professor III de educação artística (3); professor III de educação especial (1); professor III de educação especial (Libras) (1); professor III de educação física (11); professor III de geografia (5); professor III de história (6); professor III de inglês (13); professor III de língua portuguesa (13); professor III de matemática (7); psicopedagogo (1). Salários: entre R$ 1.100 e R$ 2.065,22. Taxa: entre R$ 65 e R$ 110.





PREFEITURA DE APUCARANA (PR)

Inscrições até 7 de abril pelo site . Concurso com 25 vagas mais cadastro de reserva para guarda civil municipal 3ª classe. Salário: entre R$ 2.471,26 e R$ 3.212,64. Taxa: R$ 100.





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL . Concurso com 722 vagas para professor. Salário: entre R$ 4.190,82 e R$ 4.609,89. Taxa: R$ 175,12. Inscrições até 15 de março no site . Concurso com 722 vagas para professor. Salário: entre R$ 4.190,82 e R$ 4.609,89. Taxa: R$ 175,12.





UNIVERSIDADES





UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF)

Inscrições de 11 de fevereiro a 10 de março no site app.uff.br/cpd . Processo seletivo para professor substituto. Taxa: de R$ 50 a R$ 70. Salário: de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21.





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Inscrições até 14 de março na Seção de Apoio Administrativo do Instituto de Computação, situado na Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Barão Geraldo. Concurso com uma vaga para professor de computação forense. Salário: entre R$ 2.852,22 e R$ 16.454,57. Taxa: não informada.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES)

Inscrições até 20 de março pelo site . Concurso com 20 vagas para nível médio - técnico em contabilidade (3), técnico de tecnologia da informação (5); e nível superior - analista de tecnologia da informação (4), arquiteto e urbanista (1), economista (1); enfermeiro (1), produtor cultural (1), técnico em assuntos educacionais (2); técnico de laboratório - Química (2). Salários: entre R$ 2.904,96 e R$ 4.638,66. Taxa: entre R$ 90 e R$ 130 .





UNIVERSIDADE FEDERAL DO GOIÁS

Inscrições entre 3 e 21 de março no site . Concurso com 27 vagas para arquiteto e urbanista (1); nutricionista (1); assistente de aluno (1); desenhista de artes gráficas (3); técnico de laboratório (1); técnico de tecnologia da informação (5); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (5); técnico em enfermagem (1); técnico em farmácia; biólogo (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); músico (2); pedagogo (2); químico (1). Salário: entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66. Taxa: entre R$ 65 e R$ 130.





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO (IFRJ)

Inscrições até 6 de março no site . Concurso com 53 vagas para nível médio - assistente de alunos (3), assistente em administração (25), técnico de tecnologia da informação (4), técnico em contabilidade (2), técnico de laboratório audiovisual (1), técnico de laboratório eletrotécnica (2), técnico em assuntos educacionais (5), pedagogo (2), nível superior - administrador (3), contador (2), químico (2), analista de tecnologia da informação (1); e nível técnico - recursos humanos (1). Salários: entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66. Taxas: entre R$ 90 e R$ 130.





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições de 10 de março a 30 de março no site . Concurso com 35 vagas para assistente de alunos (5); assistente em administração (4); técnico em laboratório (6) e técnico em tecnologia da informação (3); administrador (1); analista de tecnologia da informação (2); assistente social (1); bibliotecário documentalista (1); pedagogo (1); técnico em assuntos educacionais (5) e tecnólogo em gestão pública (3). Salário: entre R$ 1.945,06 e R$ 4.180,66. Taxa: entre R$90 e R$130.