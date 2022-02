Concurso Basa tem 89.606 inscrições deferidas

(foto: Divulgação) A Fundação Cesgranrio, banca examinadora do concurso Banco da Amazônia, publicou o número de inscritos para a seleção do banco. Ao todo foram 89.606 inscritos, que foram divididos em 88.152 inscritos para o cargo de técnico bancário e 1.454 para o cargo de técnico científico, na área de técnico da informação (TI).

Ambos os cargos serão avaliados igualmente, com prova objetiva que será aplicada no dia 13 de março de 2022.

A prova objetiva será composta por 60 questões, 30 de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos referente a cada cargo.

O gabarito preliminar será liberado um dia após a prova (14/3), sendo possível entrar com recurso até o dia 15/3.

O concurso ainda terá duas outras etapas, a perícia médica, de caráter eliminatório, e aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) pretos (as) ou pardos (as), de caráter eliminatório.

O certame vai ofertar o total de 1.155 vagas. O cargo contemplado será o de técnico bancário. Dessas 1.155 vagas, serão 219 vagas para provimento imediato e 936 para o preenchimento de um cadastro de reserva que poderá ser usado no decorrer de toda a validade do concurso. Serão 204 vagas imediatas de nível médio para técnico bancário sem especialidade e 15 vagas imediatas de nível superior para técnico bancário na área de tecnologia da informação. Segundo o Banco da Amazônia, os salários poderão chegar a R$ 3,4 mil e os profissionais contarão com alguns atrativos já confirmados. No caso do técnico bancário, a remuneração inicial será de R$ 2.937,18 para jornada de 30 horas semanais ou seis diárias. Já o da área de TI recebe R$ 3.490,88 para jornada de 20 horas semanais ou seis diárias. Além disso, os servidores poderão contar com auxílio refeição (PAT) de R$ 922,34; cesta alimentação de R$ 726,71; e auxílio-creche de R$ 477,48. O banco ainda informou que os aprovados poderão exercer funções gratificadas, como por exemplo: ascensão e desenvolvimento profissional; participação no Plano de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – Prev Amazônia; participação nos lucros ou nos resultados da Empresa. As provas serão aplicadas em toda a Amazônia Legal, sendo assim, em Belém(PA), Rio Branco (AC), Palmas (TO), São Luís (MA), Boa Vista (RR), Porto Velho (RO), Cuiabá (MT), Manaus (AM) e Macapá (AP). Além dessas, também haverá aplicação de provas na cidade de Santarém, no estado do Pará.