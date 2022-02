Lista de convocação para as provas práticas do concurso TJSP é divulgada

No site da Fundação Vunesp, banca organizadora, é possível ter acesso desde quarta-feira( 22/3) a lista dos convocados para realizar a prova prática do concurso de escrevente judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A chamada é válida apenas para os candidatos referentes à 1ª região administrativa Judiciária, com sede em São Paulo capital.

As provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de março na cidade de São Paulo. Os candidatos deverão olhar na convocação seu dia e horário de apresentação.

O convocado deverá comparecer ao local portando seu documento de identificação e usando máscara que cubra a boca e o nariz, como é orientado.

A convocação para as demais regiões administrativas deverá ocorrer em breve.

A prova prática será de formatação e digitação, onde será analisado o conhecimento e habilidades do candidato, utilizando o editor de texto em microcomputador do tipo PC, em ambiente gráfico Microsoft Windows.

O exame terá pontuação máxima de dez pontos, sendo aprovado na prova prática o candidato que obtiver ao menos cinco pontos.

O concurso:

As provas foram realizadas em 31 de outubro de 2021. Segundo a banca organizadora, o índice de faltosos foi de 32%. Na disputa, restaram 152.874 concorrentes. Os aprovados na prova objetiva serão convocados ainda para a prova prática de formatação e digitação, com data ainda a ser divulgada.

São 845 oportunidades para escrevente, cargo de nível médio. Aos aprovados, é oferecido salário inicial de R$ 4.981,71. As vagas são para todas as regiões administrativas judiciárias do TJ: São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. Saiba mais sobre o certame.