Prefeitura de Hidrolina-GO retoma concurso com 400 vagas e divulga novas datas

(foto: USP Imagens/Divulgação)

O concurso da Prefeitura de Hidrolina, cidade localizada em Goiás, que havia sido suspenso no ano passado, foi reaberto e já publicou edital com novas datas. Agora, as provas objetivas serão aplicadas em 14 de agosto e as práticas em 30 de outubro. Serão ofertadas 410 vagas, sendo 102 para provimento imediato e 308 para cadastro reserva, tendo cargos para todos os níveis de escolaridade. As vagas foram divididas entre os cargos de :

Ensino fundamental incompleto:

Agente de limpeza urbana e jardinagem:10 vagas Auxiliar de serviços gerais: 12 vagas; Merendeira: 10 vagas; Motorista de veículos leves; 5 vagas; Motorista de veículos pesados:4 vagas; Operador de máquinas pesadas: 2 vagas;

Ensino médio e técnico:

Agente administrativo: 11 vagas; Agente comunitário de saúde :4 vagas; Agente de combate às endemias:3 vagas; Auxiliar de consultório dentário:1 vagas; Fiscal ambiental: 1 vagas; Fiscal de serviços: 2 vagas; Fiscal de tributos: 1 vagas; Monitor: 6 vagas; Técnico em enfermagem: 10 vagas;

Ensino superior:

Assistente social:2 vagas; Enfermeiro:2 vagas; Engenheiro ambiental: 1 vaga; Farmacêutico:1 vaga; Fisioterapeuta: 1 vaga; Professor de educação física: 1 vaga; Professor PIII - Pedagogo: 12 vagas. O número de vagas citadas correspondem às vagas de caráter imediato e de ampla concorrência.São reservadas 5% das vagas de cada cargo para pessoas com deficiência. Para os cargos de agente de limpeza urbana e jardinagem, auxiliar de serviços gerais, merendeira,Motorista de veículos leves e monitor é oferecido o salário de R$ 998.Já para os cargos de técnico em enfermagem e motorista de veículos pesados o salário é de R$ 1.100. Para os agentes comunitários de saúde a remuneração é de R$ 1.250.

Com remuneração mensal de R$1.300 são os cargos de agente administrativo,fiscal ambiental, fiscal de serviços e fiscal de tributos.O operador de máquinas pesadas receberá o salário de R$1.500.

As maiores remunerações são para os cargos de nível superior, com salários entre R$ 1.819 e R$ 2.000. As jornadas de trabalho variam entre 20,30 e 40 horas semanais.

Inscrições:

As inscrições foram realizadas entre os dias 15 de janeiro e 6 de fevereiro de 2020, no site da Ganzaroli Assessoria, com o valor da taxa de inscrição de R$ 60, R$ 80 e R$ 120.

Prova

Serão aplicadas provas objetivas para todos os cargos e para alguns ainda ocorrerá prova prática, redação e de título.

Conforme anunciado, os exames objetivos serão aplicados no dia 14 de agosto e os práticos terão aplicação no dia 30 de outubro.

Para os cargos de nível fundamental incompleto as provas terão 25 questões de português e matemática. Já as provas de nível médio e técnico contarão com 35 questões de português, matemática, conhecimentos específicos e gerais. E os cargos de nível superior terão 40 questões de português, matemática, conhecimentos específicos e gerais.

O concurso tem validade de dois anos, sendo possível a prorrogação apenas uma vez por igual período, contado após a data de homologação dos resultados finais.