Pires do Rio-GO divulga novo concurso público com mais de 280 vagas

edital de concurso para a Prefeitura Pires do Rio, em Goiás, site da banca examinadora, Cebraspe . Serão abertas 287 novas vagas, para nível fundamental completo e incompleto e superior.

A data para a aplicação das provas está marcada para o dia 29 de maio de 2022.

Os cargos estão divididos em nível superior e fundamental:

Nível superior:

Assistente social - Salário de R$ 2.874,94 Professor - Salário de R$ 2.770,71 Psicólogo - Salário de R$ 2.874,94 Procurador jurídico - Salário de R$ 2.874,94

Nível fundamental:

Monitor de creche - Salário de R$ 1.100

Nível fundamental incompleto: Salário de R$ 1.100

Auxiliar de serviços gerais - Salário de R$ 1.100



Inscrição:

As inscrições poderão ser realizadas entre as 10h do dia 10 de março e as 18h do dia 8 de abril de 2022, pelo site da banca examinadora.

Será cobrada a taxa de inscrição no valor de:

Nível superior: R$ 130; Nível fundamental completo: R$ 90; Nível fundamental incompleto: R$ 70.

Vagas:

São 137 vagas imediatas e 150 para cadastro reserva, com carga variável entre 30 e 40 horas semanais.

As vagas foram divididas em:

Nível superior:

Procurador jurídico: 1 vaga imediata e 2 de cadastro reserva; Assistente social: 2 vagas imediatas e 3 de cadastro reserva; Professor: 63 vagas imediatas e 70 de cadastro reserva; Psicólogo: 2 vagas imediatas e 2 de cadastro reserva.

Nível fundamental:

Monitor de creche: 29 vagas imediatas e 33 de cadastro reserva; Auxiliar de serviços gerais: 40 vagas imediatas e 40 de cadastro reserva.

Sendo que 5% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência.

Requisitos específicos:

Nível superior:

Assistente social: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em

Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.

Professor: diploma, devidamente registrado, com formação em Normal Superior ou em

Pedagogia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Psicólogo: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.

Procurador jurídico: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no órgão de classe.

Nível fundamental:

Monitor de creche:certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

Nível fundamental incompleto:

Auxiliar de serviços gerais: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino fundamental, ou histórico escolar que comprove que o candidato fez, pelo menos, o 5º ano do Ensino Fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

Provas:

Prova objetiva; Prova discursiva ( somente para cargos de nível superior);

Avaliação de título ( apenas para o cargo de professor).

Na prova de nível fundamental incompleto serão 80 questões de conhecimentos gerais.

Já na de nível fundamental completo são 50 questões de conhecimentos gerais e 50 questões de conhecimentos específicos.

E na de ensino superior serão 50 questões de conhecimentos gerais e 70 questões de conhecimentos específicos.

O concurso tem validade de dois anos após a sua homologação, podendo ser estendido esse prazo uma vez por igual período.

Caso haja empate na classificação final, serão usados os seguintes critérios de desempate:

Idade igual ou superior a 60 anos; Maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos (quando couber); Maior nota na prova objetiva de conhecimentos gerais; Maior nota na prova discursiva ( quando couber); Maior idade Tiver exercido a função de jurado.